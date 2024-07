Prime Day 2024: Eure Top-10 und unsere persönlichen Einkäufe

Der Prime Day ist eigentlich kein Prime Day, da das Event an zwei statt an einem Tag stattfindet. Davon ab sind seit gestern zahlreiche Produkte im Angebot erhältlich, viele davon sogar zu Bestpreisen. Dennoch solltet ihr einen Preisvergleich machen, denn nicht jedes Produkt ist heute am günstigsten.

Ich habe mal die Statistiken durchwühlt und die Top-10 herausgesucht, die es auch heute noch zum Sonderpreis gibt. Außerdem verraten wir euch, für welche Schnäppchen wir uns in der Redaktion entschieden haben.

Top-10 am Prime Day 2024

Das sind unsere Einkäufe am Prime Day 2024

Freddy: Da ich für mein neues Badezimmer sowie Gäste-WC noch Einhand-Waschtischarmatur benötige und nicht bereit bin im Fachhandel für eine Armatur mehr als 150 Euro auszugeben, habe ich jetzt am Prime Day zu Armaturen von Grohe gegriffen. Für meinen künftigen Doppelwaschtisch habe ich für je 49,99 Euro statt 70 Euro die Grohe Quickfix Start Einhand-Waschtischarmatur gekauft sowie für das kleine Waschbecken im Gäste-WC die etwas kleinere Einhand-Waschtischarmatur Grohe Start für 55,95 Euro statt 70 Euro. Zudem habe ich noch Schallzahnbürstenköpfe für unsere Zahnbürsten gekauft.

Mel: Für die Outdoor- und Gartensaison habe ich mir zwei schöne Tischleuchten bestellt. Da ein Akku integriert ist, bin ich total flexibel und kann die Lampen auch mal drinnen nutzen. Auf eine smarte Anbindung habe ich verzichte, da mir die Touch-Einstellungen völlig ausreichen. Die Tischleuchte von Klighten ist zudem wasserdicht und aufladen ist via USB-C möglich. Mit dem zusätzlichen 10 Prozent Gutschein auf der Produktseite kostet das Doppelpack aktuell nur 71,99 Euro statt 99,99 Euro.

Fabian: Normalerweise kaufe ich am Prime Day immer neue Gillette Fusion Rasierklingen, ich muss aber erst einmal den Bestand im Badezimmer überprüfen. Etwas anderes habe ich aber schon bestellt und ich bin mir sicher, dass ihr immer schon mal wissen wolltet, was ich „drunter“ trage. Es sind die Boxershorts von „Qincao“. Bisher war ich immer mit Tchibo-Wäsche unterwegs, allerdings hat man dort irgendwas an den Nähten geändert, sehr nervig. Die günstige Alternative von Amazon habe ich mir schon vor ein paar Wochen bestellt und für gut befunden, jetzt gibt es für 19,07 Euro ein bisschen Nachschub.

Marlene: Derzeit baue ich ein kleines Spielhäuschen aus Holz im Garten und damit meine Tochter sich nicht an scharfen Kanten verletzt, habe ich mir den Bosch Home and Garden Multischleifer im Angebot gekauft. Das ist ein eher kleiner Schleifer, der jedoch flexibel einsatzbar ist. Er sieht aus wie ein kleines Bügeleisen und drei Schleifblätter sind im Lieferumfang schon enthalten. Bezahlt habe ich nur 39,99 Euro statt 74 Euro. Zudem habe ich mir noch eine einfache Kaffeemühle von Bosch für 17,75 Euro statt 28,99 Euro gegönnt.

