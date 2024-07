Govee verkauft smarte Matter-Stehlampe am Prime Day mit 33 Prozent Rabatt

Die Govee Floor Lamp 2 (Amazon-Link) ist im April auf den Markt gekommen und in unserem Testbericht haben wir der smarten Stehlampe gute Noten bescheinigt. Wir haben die Leuchte immer noch im Einsatz und zum Prime Day könnt ihr die Matter-Stehleuchte mit 33 Prozent Rabatt kaufen und bezahlt nur 99,99 Euro statt 149,99 Euro.

Da Matter an Bord ist, fällt die Einrichtung besonders einfach aus und kann natürlich auch per Apple HomeKit erfolgen. Die Lampe besteht aus mehreren Teilen, wobei der Aufbau ziemlich flott erledigt ist. Der integrierte Leuchtstreifen ist mit 4.000 Kelvin und 1.725 Lumen ziemlich hell und auch die RGB-Technik sorgt für leuchtende Farben.

Insgesamt sind in der Stehleuchte 174 LEDs verbaut, von denen 144 am Stab leuchten. Die 30 weiteren LEDs sind nämlich im Standfuß verbaut, die ihr als Ambiente-Beleuchtung verwenden könnt. Über die Govee-App könnt ihr beide Segmente unabhängig voneinander ansteuern. Via Matter könnt ihr beide Segmente nur zusammen steuern – das ist etwas schade.

Insgesamt ist die Govee Floor Lamp 2 mit Matter eine Empfehlung und aktuell könnt ihr so günstig wie noch nie zuschlagen. Erstmals kostet die Lampe nur 99,99 Euro statt 149,99 Euro.

Govee Neon Rope Light 2 ist flexibel einsetzbar

Auch der Govee Neon Rope Light 2 (Amazon-Link) ist mit Matter ausgestattet und kann daher mit Apple HomeKit, Alexa oder Google Assistent genutzt werden. Der Leuchtstreifen ist drei Meter lang und ziemlich flexibel, um so auch schöne Figuren auf die Wand legen zu können. Außerdem könnt ihr verschiedene Farben anzeigen lassen, wobei in der Govee-App zahlreiche Vorlagen zur Verfügung stehen. Klickt euch gerne in unseren Test, um weitere Details zu erfahren. Aktuell bekommt ihr den Matter-Leuchtstreifen für 64,99 Euro statt 99,99 Euro – nutzt den Coupon auf der Produktseite.

Die weiteren Angebote von Govee

Govee Envisual TV Hintergrundbeleuchtung T2 mit Dual-Kamera für 55-65 Zoll Fernseher : 149,99 → 94,99 Euro (Amazon-Link)

: 149,99 → 94,99 Euro (Amazon-Link) Govee TV Hintergrundbeleuchtung 3 Lite mit Fish-Eye Korrektur Funktion, Sync für 55-65 Zoll TVs : 89,99 → 56,99 Euro (Amazon-Link)

: 89,99 → 56,99 Euro (Amazon-Link) Govee RGBIC LED Stehlampe Wohnzimmer : 99,99 → 69,99 Euro (Amazon-Link)

: 99,99 → 69,99 Euro (Amazon-Link) Govee Curtain Lights : 159,99 → 84,99 Euro (Amazon-Link)

: 159,99 → 84,99 Euro (Amazon-Link) Govee Outdoor String Lights 2 : 129,99 → 89,99 Euro (Amazon-Link)

: 129,99 → 89,99 Euro (Amazon-Link) Govee Smarte Glühbirne E27 : 13,99 → 11,49 Euro (Amazon-Link)

: 13,99 → 11,49 Euro (Amazon-Link) Govee Deckenlampe RGBIC Smart, 24W Ø30cm : 69,99 → 44,99 Euro (Amazon-Link)

: 69,99 → 44,99 Euro (Amazon-Link) Govee Outdoor LED Strip 10m : 69,99 → 39,99 Euro (Amazon-Link)

: 69,99 → 39,99 Euro (Amazon-Link) Govee RGBIC Pro 5m, Smart LED Strip: 39,99 → 27,87 Euro (Amazon-Link)