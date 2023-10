Prime Day: FRITZ!Box und Repeater von AVM günstiger kaufen

Wer appgefahren auch auf Instagram folgt, wird am Wochenende gesehen haben, dass ich auf meiner Hausbaustelle WLAN eingerichtet habe. Da dort kein Kabelanschluss verfügbar ist, setze ich auf DSL der Telekom und habe mir dafür letzte Woche eine FRITZ!Box gekauft. Und zwar die AVM FRITZ!Box 7530 AX mit Wi-Fi 6 (Amazon-Link) für 139,80 Euro. Und genau dieses Modell ist auch am Prime Day günstiger zu bekommen, wobei der Rabatt im Vergleich zum Preis von letzter Woche klein ausfällt: 81 Cent.

Gut, im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung spart man 30 Prozent, der Marktpreis hat sich aber bei 140 Euro eingependelt. Günstiger gibt es die Box derzeit nicht. Für den DSL/VDSL Anschluss ist die FRITZ!Box 7530 AX bestens geeignet: Sie bietet schnelles Wi-Fi 6, bis zu 1.800 Mbit/s über 5 GHz und 600 Mbit/s über das 2,4 GHz WLAN. WLAN Mesh ist an Bord, zudem lassen sich DECT-Telefone verbinden und die Box fungiert auch als Mediaserver für ein NAS. Im Lieferumfang ist ein Netzteil, ein 4 Meter langes DSL-Anschlusskabel sowie ein 1,5 Meter langes LAN-Kabel mit dabei.

Die Einrichtung ist kinderleicht. FRITZ!Box anschließen, den Einrichtungsassistent aufrufen, den Anbieter wählen und los geht es. Je nach Anbieter kann es passieren, dass Daten auch manuell eingepflegt werden müssen. Unter www.fritz.box lassen sich alle Einstellungen ändern, unter anderem auch das WLAN-Passwort, der Kanal und vieles mehr. Die FRITZ!Box bietet meiner Meinung nach beides: Eine einfache Installation per Assistent sowie die Möglichkeit zahlreiche Einstellungen manuell zu ändern.

Die FRITZ!Box 7530 AX mit Wi-Fi 6 ist eine Empfehlung, auch wenn der Rabatt zum Prime Day gering ausfällt. Dennoch kann man derzeit nicht günstiger einkaufen.

AVM FRITZ!Box 5590 Fiber für Glasfaser

Ihr habt schon Glasfaser im Haus? Dann könnt ihr euch die AVM FRITZ!Box 5590 Fiber (Amazon-Link) ansehen, die für Glasfaser optimiert ist, bis zu 2.400 Mbit/s über das 5 GHz WLAN und bis zu 1.200 Mbit/s über das 2,4 GHz WLAN liefert. Alle anderen Funktionen sind auch hier mit an Bord. Der Preis für das Fiber-Modell liegt bei 229 Euro, günstiger geht es aktuell nicht.

AVM FRITZ!Repeater ebenfalls im Sonderangebot

Solltet ihr in einem großen Haus wohnen, möglicherweise sogar über mehrere Etagen, dann kann es durchaus sein, dass noch ein Repeater zum Einsatz kommen muss. Hier hat AVM zwei Modelle im Prime Day Angebot: Den Fritz!Repeater 3000 AX für 134,99 Euro (Amazon-Link, Preisvergleich 149 Euro) und den Fritz!Repeater 6000 für 189,99 Euro (Amazon-Link, Preisvergleich: 213 Euro). Beide Modelle unterstützen das schnelle Wi-Fi 6. Aber für welchen Repeater sollte man sich entscheiden? Hier die Antwort von AVM:

Der Fritz!Repeater 6000 hat seine besondere Stärke, wenn auch im Randbereich des WLAN-Empfangsbereichs hohe Datenraten gefragt sind. Der Fritz!Repeater 3000 AX kann Clients mit hohen WLAN-Geschwindigkeiten versorgen, insbesondere im Nahbereich um den Repeater.

Angebot AVM FRITZ!Repeater 3000 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten, bis zu 4.200... Ultraschnelles Wi-Fi 6 im gesamten Heimnetz sowie intelligente, automatische Bandauswahl (Cross-Band-Repeating): 2x5 GHz-Band (bis zu 3.600 MBit/s)...

Triband-Repeater: Große Reichweite (stabile Funkabdeckung bis in den letzten Winkel) und hoher Datendurchsatz (bis zu 4.200 MBit/s) dank drei...

Angebot AVM FRITZ!Repeater 6000 (WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu... Innovatives und schnelles WiFi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an gleichzeitig verwendeten WLAN-Endgeräten

Intelligente und automatische Bandauswahl im laufenden Betrieb: Drei Funkeinheiten für ein High-End WLAN mit bis zu 6.000 MBit/s (WLAN AX)

AVM FRITZ!Fon C6 für 64,99 Euro

Das DECT-Komforttelefon (Amazon-Link) ist binnen weniger Minuten an der FRITZ!Box angemeldet und bietet HD-Telefonie, ein Farbdisplay mit 180 PPI, Telefonbücher für bis zu 300 Einträge, mehrere Anrufbeantworter mit Fernabfrage, bis zu 16 Stunden Gesprächsdauer, bis zu 12 Tage Standby, ermöglicht die Nutzung von Internetdiensten, kann in Smart Home-Anwendungen geschaltet werden oder auch Heizköperthermostate steuern. Das Fritz!Fon C6 kostet in Weiß oder Schwarz nur noch 64,99 Euro statt 79 Euro.