Narwal mit Prime Day Deals: Starke Saug- und Wischroboter heute zu Bestpreisen sichern

Anzeige. Anlässlich des Prime Days bietet auch der Reinigungsspezialist Narwal seine Saug- und Wischroboter günstiger an. Das aktuelle Top-Modell Freo X Ultra (Amazon-Link) ist jetzt zum Bestpreis erhältlich und kostet nur noch 689 Euro. Wenn man bedenkt, dass der Roboter mal 1.299 Euro gekostet hat, ist das schon eine krasse Ansage. Ihr bekommt also ein Top-Modell zum Preis eines Mittelklasse-Modells – nutzt dafür einfach den Gutschein auf der Amazon-Produktseite.

Der Narwal Freo X Ultra beeindruckt mit einer Saugleistung von 8.200 Pascal, die selbst hartnäckigen Schmutz aus Teppichen entfernt. Zum ersten Mal bietet dieses Modell die Möglichkeit, Einwegbeutel anstelle der herkömmlichen Staubbox zu verwenden. Diese Option ist besonders für Allergiker attraktiv, da die Beutel absolut staubdicht sind. Dennoch erzeugen sie mehr Müll, was ihr bei eurer Entscheidung berücksichtigen solltet. Alternativ kann man die normale Staubbox mit HEPA-Filter nutzen.

Dank der großzügig dimensionierten Staubbox und des Staubbeutels im Roboter selbst, entfällt ein Staubbeutel in der Station. Dies minimiert die Häufigkeit des manuellen Eingreifens, was für die meisten Anwender praktisch ist.

Hervorragende Reinigungsleistung

Die Reinigungsleistung des Narwal Freo X Ultra ist beeindruckend. Mit einer Saugleistung von 8.200 Pascal ist der Roboter fast überdimensioniert, bietet aber auf mittlerer Saugstufe optimale Ergebnisse. Die dreieckigen Wischpads werden mit einem Druck von 12N auf den Boden gepresst und lösen Flecken effektiv. Zudem kann der Roboter seinen „Popo“ zur Wand drehen, um die Kanten gründlicher zu reinigen.

Intelligente Navigation und Bedienung per App

Der Narwal Freo X Ultra ist mit einer präzisen Laser-Navigation ausgestattet, die gut funktioniert. Eine Kamera fehlt leider, weshalb der Roboter kleinere Objekte übersehen kann. Es empfiehlt sich, den Boden vor dem Reinigungsvorgang von kleinen Gegenständen zu befreien.

In der Narwal-App kann man alle Einstellungen anpassen und die Karten einsehen. Die erstellte Karte lässt sich bearbeiten, NoGo-Zonen lassen sich einrichten und die Saugkraft ist individuell einstellbar.

Die Station des Narwal Freo X Ultra misst 37 x 41,5 x 43,5 Zentimeter und integriert ein Reinigungsmittel. In der Station befinden sich zwei Tanks für Frisch- und Abwasser, die mit 4,5 bzw. 4,1 Litern großzügig dimensioniert sind. Während des Arbeitsvorgangs reinigt der Roboter seine Wischpads je nach Bedarf in der Station und am Ende nochmals gründlich. Anschließend werden die Pads mit heißer Luft getrocknet, um Gerüche und Schimmelbildung zu verhindern.

Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Narwal Freo X Ultra ist bis zum 22. Juli für nur 689 Euro erhältlich, was ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Nach ausgiebigen Tests zeigt sich, dass der Roboter eine Empfehlung verdient. Die Verwendung von Einwegbeuteln kann zwar mehr Müll erzeugen, ist aber besonders für Allergiker von Vorteil. Die Reinigungsergebnisse sind hervorragend und die Station reduziert den Wartungsaufwand erheblich.

Narwal Freo X Plus kostet nur noch 249 Euro

Ihr wollt nicht so viel Geld ausgeben und könnt auf eine Reinigungsstation verzichten? Dann schaut euch den reduzierten Narwal Freo X Plus (Amazon-Link) an. Dieser Roboter kommt mit etwas abgespeckteren Extras daher. Mit einer Saugkraft von 7.800 Pascal und einer Wischplatte anstelle von Wischpads bietet er trotzdem eine starke Leistung. Der Wassertank ist direkt im Roboter integriert und es gibt auch hier Einwegbeutel für Allergiker. Wie beim Ultra-Modell verhindert die Zero-Tangling Aerodynamics Bürste das Aufwickeln von Haaren und Tierhaaren.

Zum Prime Day Day gibt es den Narwal Freo X Plus für nur 249 Euro statt 399 Euro.

Narwal Freo: Das Original für 499 Euro

Mit dem Narwal Freo (Amazon-Link) hat Narwal den Markt für Saug- und Wischroboter aufgemischt und bietet dieses Modell weiterhin günstig an. Bis zum 31. Juli bezahlt ihr derzeit nur 499 Euro statt 799 Euro, Was für die Leistung des Narwal Freo ein sehr fairer Preis ist. Da er etwa die gleichen Wischfunktion, Navigation und Basisstation des Freo X Ultra hat, bekommt man ein gut ausgestattetes Gerät für sehr wenig Geld. Allerdings ist der Aufpreis zum Flaggschiff von „nur“ 190 Euro recht überschaubar.