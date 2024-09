Neue Govee Lichterkette bietet zahlreiche Verbesserungen

Nachdem es smarte Lichterketten jahrelang nur von Twinkly gab, bietet mittlerweile gefühlt jeder Hersteller eine eigene Lösung an. Mit am Start ist auch Govee, die im vergangenen Jahr ein erstes Modell auf den Markt gebracht haben. Nun starten die Govee Christmas String Lights 2 mit zahlreichen Verbesserungen. Preislich geht es bei 99,99 Euro (Amazon-Link) los.

Die erste Generation war ausschließlich mit einer Länge von 10 oder 20 Metern erhältlich, mit 100 oder 200 LEDs. Bei der zweiten Generation bleibt die Anzahl der LEDs identisch, die verfügbaren Längen sind jetzt allerdings 20, 30 oder 50 Meter.

Govee Christmas String Lights 2 technisch stark verbessert

Auf die klassischen Kerzen-Optik verzichtet Govee weiterhin, stattdessen sind auch die neuen Govee Christmas String Lights 2 als langes Band mit einzelnen LED-Punkten gefertigt. Statt bisher auf ein weiß-transparentes Kabel zu setzen, das im grünen Baum doch schon sehr auffällig war, kommt bei der neuen Generation ein grünes Kabel zum Einsatz. Da sah auf der IFA in Berlin schon deutlich besser aus.

Eine weitere wichtige Verbesserung stellt die verwendete LED-Technik dar. Die Govee Christmas String Lights 2 haben jetzt RGBW-LEDs, können also auch echte Weißtöne darstellen. Das ist aus meiner Sicht eine wirklich wichtige Verbesserung, die sich in der Praxis ganz sicher positiv bemerkbar machen wird.

Die Installation am Baum dürfte übrigens keine große Schwierigkeit sein, selbst wenn ihr es mit der Kabelführung nicht ganz so genau nehmt. Mit der Smart Mapping Funktion kann die genaue Position der Lichtperlen erkannt werden, um Effekte und Animationen automatisch anpassen zu können. Abgerundet wird der ganze Spaß mit einer Matter-Anbindung, ihr könnt die Lichterkette also auch einfach mit Siri oder Alexa ein- und ausschalten.

