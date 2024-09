Insta360: Zwei neue Link-Webcams mit Tracking-Fähigkeiten vorgestellt

Heutzutage können Webcams mehr leisten, als nur eine Live-Ansicht der Person vor dem Rechner abzubilden. Mit 4K-Auflösung, einem Tracking-Modus, falls man sich vor der Kamera bewegt sowie intelligenter Gesten-Erkennung bieten moderne Webcams viele praktische Features für Beruf und private Zwecke.

Vor etwa zwei Jahren hat der bekannte Hersteller Insta360 seine Webcam „Link“ vorgestellt, die über die oben genannten Funktionen verfügt und sich definitiv an fortgeschrittene Nutzer und Nutzerinnen wendet. In der Standardversion ging die Insta360 damals für satte 369,99 Euro an den Start.

Nun meldet sich Insta360 erneut zurück und präsentiert zwei weitere Webcams aus der Link-Serie: Die Link 2 und die Link 2C. Sie starten deutlich günstiger als der Vorgänger in den Markt und wurden sogar hinsichtlich der Abschirmung von unerwünschten Umgebungsgeräuschen nochmals verbessert.

Jetzt mit magnetischer Halterung im Lieferumfang

Auch beim Design gibt es Neuerungen: Die Link 2 und Link 2C sind kompakter gehalten als das erste Link-Webcam-Modell des Herstellers. Die Link 2 führt den innovativen Zwei-Achsen-Gimbal des Originals fort, die Link 2C hingegen verzichtet trotz einer KI-basierten Tracking-Funktion auf einen Gimbal und verbleibt starr am Monitor. Ebenfalls neu: Beide Neuerscheinungen verfügen über eine magnetische Halterung, die es vereinfachen soll, die Webcam an Oberflächen zu befestigen.

Beide Webcams setzen darüber hinaus auf den gleichen 1/2″-Sensor wie der Vorgänger, der zusammen mit einer 28 mm-Linse mit f/1.8-Linse auch in dunklen Umgebungen genügend Licht für eine gute Präsentation bieten soll. Die Videos werden mit 4K und 30 fps aufgenommen, alternativ kann auch 1080p FullHD mit 60 fps ausgegeben werden.

Laut Insta360 sollen sowohl die Link 2 als auch die Link 2C Umgebungsgeräusche, beispielsweise das Tippen auf einer Tastatur oder Gespräche in einem Café, noch besser abschirmen können. Es lässt sich zwischen drei verschiedenen Soundprofilen auswählen: Eines davon konzentriert sich auf Stimmen, ein weiteres priorisiert Musik.

Neu: Gruppen-Tracking und Smart Whiteboard Mode

Auch beim Auto-Tracking und -Framing kommt die Technologie der Original-Link-Webcam zum Einsatz, allerdings gibt es nun auch neue Optionen wie ein Gruppen-Tracking. Letzteres stellt sicher, dass immer alle präsentierenden Personen im Bild bleiben. Zudem gibt es erweiterte Handgesten zur Steuerung des Webcam-Zooms sowie zum An- und Ausschalten verschiedener Funktionen, ohne den Rechner nutzen zu müssen.

Ein neuer „Smart Whitebord Mode“ erkennt automatisch ein Whiteboard und sorgt dafür, dass es immer quadratisch in der Webcam-Ansicht erscheint und so besser zu sehen ist. Auch No-Go-Zonen, von Insta360 als „Pause-Track Areas“ bezeichnet, können festgelegt werden: Dies sind Bereiche, in denen die Webcams den Personen vor der Kamera nicht folgen sollen.

Die neue Insta360 Link 2 und Link 2C sind ab sofort zu Preisen von 229,99 bzw. 169,99 Euro auf der Website des Herstellers bestellbar. Optional lässt sich weiteres Zubehör wie ein Stativ-Bundle erwerben. Das Standard-Bundle enthält 1x Insta360 Link 2, 1x magnetische Befestigung, 4x Erkennungsmarker, 1x USB-C-Kabel und 1x USB-C-zu-A-Adapter. Für weitere Eindrücke zu den beiden neuen Link-Webcams von Insta360 haben wir euch abschließend ein Produktvideo bei YouTube eingebunden.