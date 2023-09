Spotify: In-App-Lyrics sollen hinter Paywall verschwinden

Der bekannte Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) testet aktuell eine Änderung, die in den sozialen Medien bereits für einige Diskussionen gesorgt hat. Laut The Verge hat das Unternehmen erklärt, dass man einen Test durchführe, der die In-App-Liedtexte hinter einer Bezahlschranke verstecke. Das würde bedeuten, dass nur noch Personen mit einem aktiven Spotify-Premium-Abonnent auf die Texte zugreifen können.

In der Vergangenheit waren die In-App-Texte von Spotify für alle Nutzer und Nutzerinnen der App zugänglich, unabhängig davon, ob man Spotify Premium abonniert hat oder nicht. Im Rahmen dieses Tests werden die User nun jedoch über eine Popup-Meldung darauf hingewiesen, dass sie etwas Geld ausgeben müssen, um weiterhin Zugriff auf die Liedtexte zu haben: „Genießen Sie Lyrics auf Spotify Premium“. In einem Statement gegenüber The Verge stellte CJ Stanley von Spotify klar, dass es sich bei dieser Änderung „nur um einen Test“ handele und dass das Unternehmen im Moment nichts weiter zu sagen habe.

„Bei Spotify führen wir routinemäßig eine Reihe von Tests durch, von denen einige den Weg für unsere breitere Nutzererfahrung ebnen und andere nur als wichtiger Lernprozess dienen. Zu diesem Zeitpunkt haben wir keine weiteren Neuigkeiten zu verkünden. Im Einklang mit unserer Standardpraxis testen wir dies derzeit mit einer begrenzten Anzahl von Usern in einigen Märkten.“

Die Aussage von Spotify ist vage genug, um vermuten zu lassen, dass es sich um mehr als einen Test handeln könnte. Viele Spotify-User sind verärgert über diese Änderung und beschweren sich unter anderem bei Reddit darüber, dass dies nur das jüngste Beispiel dafür sei, dass das Unternehmen eine einst kostenlose Funktion nutzt, um sie zur Kasse zu bitten. Der nun erfolgte Test erfolgt zudem nur ein paar Monate nach einer breit angelegten Preiserhöhung.

Die Tatsache, dass Spotify testweise Lyrics hinter eine Bezahlschranke stellt, sollte nicht überraschen. In seinem jüngsten Ergebnisbericht gab das Unternehmen bekannt, dass sich seine Verluste im zweiten Quartal des Jahres mehr als verdoppelt haben und sich nunmehr auf rund 333 Millionen USD belaufen. Das kostenlose Angebot von Spotify ist werbefinanziert und erlaubt es, nur Wiedergabelisten und Alben per Zufallswiedergabe anzuhören. Die Konkurrenz in Form von Apple Music verzichtet bisher auf ein solches Gratis-Angebot.

Screenshot: Cyan_Kushal/Reddit.