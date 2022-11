Sauger-Deals: Roidmi EVA im Kurz-Test & weitere Wischsauger und Roboter im Angebot

Anzeige. Zum anstehenden Black Friday geht es mit weiteren Deals weiter. Unter anderem könnt ihr euch den Saug- und Wischroboter mit praktischer Absaug- und Wischstation günstiger sichern. Ich habe den Roidmi EVA seit letzter Woche im Test und kann euch schon jetzt erste Eindrücke mit auf den Weg geben.

Die Station ist mit 46 x 40 Zentimeter immer noch groß, allerdings finde ich sie optisch sehr schlicht. Mit jeweils 4 Liter für Frisch- und Dreckwasser sind große Tanks in der Station integriert, zudem gibt es einen Föhn, der die drehbaren Wischmops nach der Reinigung trocknet, damit kein Schimmel oder unangenehme Gerüche entstehen.

Der Roboter selbst saugt mit 3200 Pa und navigiert per Laser und ToF-Sensor (3D Erkennung) durch eure Räume. Die Staubkammer ist mit 300 Milliliter nicht gerade groß, wird aber automatisch in der Station in einen Staubsaugerbeutel entleert. Wichtig zu wissen: Der Roboter verfügt über keinen eigenen Wassertank. Daher müssen die Wischmops auch deutlich öfters in der Station gereinigt werden – einstellbar zwischen je 6, 9 oder 12 Minuten. Hier ist der Wasserverbrauch etwas höher, zudem wird so die komplette Reinigungszeit in die Länge gezogen, da die Reinigung der Wischpads mehr Zeit in Anspruch nimmt.

Mit der Navigation bin ich sehr zufrieden, ganz kleine Objekte wie zum Beispiel Kabel erkennt der Roidmi EVA jedoch nicht. Alle Einstellungen könnt ihr in der Roidmi-App justieren, hier stehen gewohnte Funktionen wie Zeitpläne, NoGo-Zonen fürs Saugen und/oder Wischen, virtuelle Wände, Geräteinformationen und mehr zur Verfügung. Die deutsche Übersetzung der App ist weiterhin etwas holprig.

Ab 679 Euro

Ich sehe den Roidmi EVA auf Höhe mit dem Roborock S7 Pro Ultra und dem Ecovacs X1 Omni. Zum Black Friday kann der Roidmi EVA günstiger gekauft werden. Bei manomano.de ist der EVA mit 679,99 Euro am günstigsten. Bei myrobotcenter.de werden aktuell 699 Euro fällig und bei Amazon müsst ihr 724,66 Euro bezahlen. Normalerweise liegt der Preis bei rund 900 Euro.

ROIDMI Eva Saugroboter mit Wischfunktion | Staubsaugen, Kehren, Wischen, Waschen und Trocknen| 4L... ✨【Selbstreinigung und Trocknung】: Beim ROIDMI EVA, Es ist überhaupt keine manuelle Reinigung erforderlich. Ausgestattet mit einem 4L getrennte...

✨【Außergewöhnliches Wischerlebnis】: 3200 Pa stärkste Saugkraft von ROIDMI EVA unterstützt die Tiefenreinigung des ganzen Hauses. Die beiden...

Roidmi EVE Plus für 349 Euro

Ihr wollt nicht so viel Geld ausgeben und kommt auch mit einem älteren Modell klar? Dann schaut euch den Roidmi EVE Plus an. Den Saug- und Wischroboter habe ich im August 2021 ausführlich getestet, hier kommt zudem eine Absaugstation zum Einsatz. Das Preis-Leistungsverhältnis ist gut, allerdings ist die Wischfunktion hier nur ein nettes Extra. Ihr solltet euch bei diesem Modell auf das Saugen fokussieren. Der Preis ist auf 349 Euro gefallen, einkaufen könnt ihr bei terra-home.de, bei MediaMarkt liegt der Preis bei 359 Euro.

Redroad V17 ab 189,99 Euro

Einen umfangreichen Testbericht zum Redroad V17 habe ich schon veröffentlicht, heute möchte ich auf die neuste Rabattaktion aufmerksam machen. Bei Otto könnt ihr den Redroad V17 aktuell am günstigsten kaufen und zahlt nur 189,99 Euro. Bei MediaMarkt werden 190 Euro fällig und bei Amazon sind es 194,39 Euro. Die ehemalige UVP von 540 Euro könnt ihr getrost ignorieren, im Preisvergleich geht es bei 225 Euro weiter.

Direkt beim Auspacken fällt auf: Es wird reichlich Zubehör mitgeliefert. Neben einer Halterung zur Wandmontage gibt es auch diverse Aufsätze, ein langes Metallrohr, zahlreiche Knickverbindungen und Ersatzrollen. Der V17 liegt gut in der Hand und lässt sich einfach über den Boden schieben, ebenso ist er wendig und kann um Stuhl- und Tischbeine herumgeführt werden. Am Handstück ist der 2500 mAh große Akku angebracht, der einfach ausgewechselt werden kann. Ebenso ist ein HEPA-Filter vorhanden, der über der 660 Milliliter großen Staubbox sitzt. Diese lässt sich über eine Klappe einfach über einem Mülleimer entleeren.

Das Display zeigt an, welcher Modus genutzt wird und wie viel Akku noch verfügbar ist. Laut Hersteller liefert der Redroad V17 450 Watt, 155AW und 26.500 Pa Saugkraft und kann im Eco-Modus rund 40 Minuten arbeiten, im Turbo-Modus nur noch 9 Minuten. Gut: Es gibt einen Dauer-Modus, den Abzug muss man nicht ständig manuell gedrückt halten.

Redroad V17 Lite ab 169,99 Euro

Noch günstiger ist der Redroad V17 Lite. Die technischen Daten sind gleich, allerdings wird hier weniger Zubehör mitgeliefert. Hier gibt es dann die Doppelrollenbürste, ein Verlängerungsrohr aus Metall, eine Fugendüse, ein Netzteil und eine Wandhalterung.

Bei Amazon müsst ihr aktuell nur 169,99 Euro bezahlen, bei Otto sind es mit 175,99 Euro etwas mehr.