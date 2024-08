GamingBuddy: Update bringt komplette IGBD-Integration mit

Wir haben schon vor einiger Zeit über die Veröffentlichung der praktischen Games-App GamingBuddy (App Store-Link) von Filip Nemecek berichtet. Der Entwickler hatte zuvor auch schon den tollen Nintendo Switch-Companion SwitchBuddy (App Store-Link) im App Store veröffentlicht – ebenfalls eine echte Empfehlung für Switch-Fans.

GamingBuddy richtet sich an alle Videospiel-Fans, denen die Wartezeiten zwischendurch zu lang werden, wenn man auf eine Spiele-Neuerscheinung hinfiebert. Die App entstand aus dem Wunsch vieler Gamer, den „Games“-Bereich von SwitchBuddy auch für andere Plattformen nutzen zu können. Der Download der iPhone-App ist gerade einmal 38 MB groß und benötigt zudem iOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät. Die Nutzung ist grundsätzlich kostenlos, wer unbegrenzte Spiele-Favoriten in der Anwendung speichern will, kann diese Option für 0,99 Euro/Monat oder 9,99 Euro/Jahr freischalten. Auch ein Einmalkauf für vergleichsweise hoch angesetzte 34,99 Euro ist vorhanden.

Ab sofort steht Version 3.0 von GamingBuddy im deutschen App Store zum Download bereit. Entwickler Filip Nemecek hat damit die von Nutzern und Nutzerinnen oft gewünschte IGDB-Integration – einschließlich PopScore -, die Möglichkeit, Spiele zu kategorisieren, und einige wichtige Designverbesserungen umgesetzt.

Das sind die Neuheiten von Version 3.0 im Detail:

IGDB-Integration: Mit dem neuen Update kann GamingBuddy die gesamte IGDB-Spieledatenbank durchsuchen, so dass User alle Spiele in ihren Sammlungen verfolgen können. Die Suche versucht, die Ergebnisse intelligent nach Relevanz zu sortieren (z.B. Veröffentlichungsdatum, Spieltyp, ob der Nutzer ein bestimmtes Spielsystem besitzt und mehr), um diesen Prozess so einfach wie möglich zu gestalten. Eine weitere neue Funktion ist die Integration von IGDB PopScore. Diese wurde kürzlich zu IGDB hinzugefügt und ermöglicht es den Usern, aktuell beliebte Spiele anhand von Kriterien wie Besuche, aktuell gespielte Spiele und mehr anzuzeigen. Damit gibt es eine weitere Möglichkeit, neue Spiele zu entdecken.

Organisation der Sammlung: Gespeicherte Spiele können in Kategorien organisiert werden – Wunschliste, Rückstand, Spielend, Beendet & Verlassen. Dies erleichtert die Übersicht über die zu spielenden Spiele und wird in Zukunft mit mehr Details und Optionen erweitert.

Gespeicherte Spiele können in Kategorien organisiert werden – Wunschliste, Rückstand, Spielend, Beendet & Verlassen. Dies erleichtert die Übersicht über die zu spielenden Spiele und wird in Zukunft mit mehr Details und Optionen erweitert. Verbesserungen der Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche der App wurde größtenteils neu gestaltet, wobei der Schwerpunkt auf der Anzeige von mehr Informationen auf einen Blick liegt. Am auffälligsten ist das neue Design bei verschiedenen Listen (Demnächst, Neue Enthüllungen, PopScore), die Genres und unterstützte Spielmodi anzeigen.

GamingBuddy steht in der neuen Version 3.0 nach wie vor als kostenloser Download mit optionalen In-App-Käufen für das iPhone im deutschen App Store bereit. Von den Nutzern und Nutzerinnen gibt es im Durchschnitt sehr gute 4,7 von 5 Sternen für die Videospiele-Anwendung.