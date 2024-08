QuadLock Kfz-Halterung: Praktisches Accessoire für die Auto-Lüftungsgitter

Schaut man sich in diesen Tagen auf den Radwegen um, scheint die Elektromobilität vor allem dort in Form von zahlreichen E-Bikes und Pedelecs angekommen zu sein. Doch auch wer noch ohne Akku in die Pedale tritt, hat das eigene iPhone oft gerne dabei. Ich setze für diese Zwecke schon seit einigen Jahren sehr zufriedenstellend auf die Lösungen vom australischen Hersteller QuadLock, der neben robusten Schutzcases für verschiedene iPhone-Generationen auch passende Halterungen für das Fahrrad, Motorrad, die Windschutzscheibe im Auto oder den Schreibtisch anbietet.

Und genau eines dieser weiteren Accessoires macht sich im Alltag positiv bemerkbar, sofern man nicht nur mit dem Fahrrad, sondern auch mit dem Auto unterwegs ist. QuadLock bietet nämlich mittlerweile auch eine Kfz-Halterung für die Lüftungsgitter des Fahrzeugs an, die mit allen QuadLock-iPhone-Cases kompatibel ist und je nach gewähltem Aufsatz auch sogar magnetisch per starkem MagSafe-Magnet während der Fahrt aufgeladen werden kann.

Im Webshop von QuadLock findet sich die Kfz-Halterung in der Basis-Variante, bei das Case samt iPhone über eine Drehbewegung in die Halterung eingebracht, dabei allerdings nicht aufgeladen wird. Über zwei optionale Köpfe kann auch diese Funktion nachgerüstet werden: So gibt es einen kabellosen Ladekopf, der ebenfalls per Drehbewegung das iPhone in der Halterung hält, sowie einen kabellosen Ladekopf mit MAG-Feature, also einer magnetischen Ladefunktion. Bei letzterer Variante wird das iPhone samt QuadLock-Case einfach nur auf die Halterung gelegt und hält dank eines starken MagSafe-Magneten automatisch.

Montage des Ladekopfes binnen Sekunden erledigt

Im Lieferumfang der Basis-Halterung für das Lüftungsgitter ist kein Ladekabel enthalten, allerdings bekommt man eines mitgeliefert, wenn man eine der beiden kabellosen Köpfe bestellt. Besonders praktisch: Das Ladekabel kann komplett abgenommen werden und ist nicht mit dem Ladekopf verbunden, so dass es bei einem Defekt leicht ersetzt werden kann.

Wer eine der beiden kabellosen Ladeköpfe zur Lüftungshalterung mitbestellt, findet dann in der Verpackung des Ladekopfes auch das entsprechende USB-C-Ladekabel von rund zwei Meter Länge sowie einen Inbus-Schlüssel, um den Ladekopf an der Halterung anschrauben zu können. Das gelingt binnen weniger Sekunden schnell und unkompliziert. Danach ist die Halterung bereit, um am Lüftungsgitter montiert zu werden.

QuadLock setzt für die Montage auf eine interessante Befestigung: Über einen Drehknopf an der Halterung kann eine Art Haken ein- und ausgefahren werden, der sich nach dem Anlegen am Lüftungsgitter durch entsprechendes Drehen am Gitter festziehen lässt und so die Halterung sehr sicher und ohne Wackler an der Lüftung festhält. Für eine weitere Ausrichtung des iPhones kann am unteren Teil der Halterung ein weiteres Rad gelöst oder festgezogen werden, um so den Kugelkopf für den Ladekopf samt iPhone in den richtigen Winkel bringen zu können.

Mit horizontalen oder vertikalen Lüftungsgittern nutzbar

Vor dem Kauf gilt es darauf zu achten, dass man über kompatible Lüftungsgitter verfügt, um die Montage fachgerecht durchführen zu können. QuadLock informiert darüber auch auf der eigenen Produktseite der Kfz-Lüftungshalterung. Grundsätzlich braucht es gerade, entweder vertikale oder horizontale Lüftungs-Klingen mit einem Mindestabstand von 8 Millimetern.

Ich habe die QuadLock-Lüftungshalterung in einem Skoda montiert und hatte keinerlei Probleme mit der Montage und Nutzung. Auch der MAG-Ladekopf mit seiner magnetischen Befestigung hielt selbst auf schlechten Straßen bombenfest, das iPhone samt QuadLock-Case lässt sich aber trotzdem beim Verlassen des Autos schnell und problemlos entfernen.

Wer demnach ein QuadLock-Case für das iPhone im Alltag verwendet, zwischendurch aber auch im Auto unterwegs ist, findet mit der Lüftungshalterung des Herstellers das passende Pendant beim motorisierten Verkehr. Die Basishalterung ist im Webshop von QuadLock zum Preis von 42,99 Euro erhältlich, die optionalen MAG- und kabellosen Ladeköpfe können zu Preisen ab 24,99 Euro bestellt werden.