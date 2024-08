Wartungshinweis: Umzug auf neue Server-Infrastruktur heute Nachmittag

Zusammen mit unserem Partner Hostpress werden wir heute Nachmittag ab 14:30 Uhr Wartungsarbeiten an unserer Infrastruktur durchführen. Genauer gesagt steht ein Umzug auf einen anderen Server in einem moderneren Rechenzentrum an. Wir profitieren danach von einer besseren Performance, einer höheren Ausfallsicherheit und schnelleren Backups. Im Zuge dessen wechseln wir auch auf einen Server mit einer aktuellen MySQL-Datenbank.

Ab 14:30 Uhr werden wir eine letzte Kopie des bisherigen Systems erstellen, bevor dann die Übertragung auf den neuen Server läuft. Das dürfte in relativ kurzer Zeit erledigt sein und davon bekommt ihr auch nichts mit – dann allerdings muss der gesamte Internet-Verkehr noch auf den neuen Server umgeleitet werden – und das geht nicht mal eben so.

Genauer gesagt muss der Domain A-Records auf die neue IP umgestellt werden – und Webadresse muss euch zum neuen statt zum alten Server führen. Bis euer Internet-Provider diese DNS-Umstellung geschluckt hat, kann es theoretisch bis zu 24 Stunden dauern.

Was heißt das nun konkret für euch? Ihr könnt heute Nachmittag wie gewohnt auf unsere News zugreifen und es wird auch wie gewohnt neue Artikel für euch geben. Nur ist es unklar, ob ihr dabei schon auf den neuen oder noch auf den alten Server zugreift. Sollte letzteres der Fall sein und ihr Kommentare schreiben oder neue Lesezeichen setzen, können diese am Freitag, wenn die DNS-Umstellung vollständig ist, verloren gegangen sein. Sollte die automatische DNS-Umstellung bei euch besonders lang dauern, kann es zudem sein, dass ihr am Freitagvormittag keine aktuellen News bekommt.

Das nur als kleiner Hinweis für euch. Normalerweise dürfte es aber nur einen kleinen Schluckauf geben und nach wenigen Stunden läuft dann schon wieder alles ganz normal weiter.