Clean Up: Apple testet neues Apple Intelligence Werkzeug

Gestern Abend hat Apple eine neue Beta-Version von iOS 18.1 an registrierte Entwicklerinnen und Entwickler verteilt. Mit dabei sind zwei neue Funktionen rund um Apple Intelligence, das nun übrigens noch einfacher außerhalb der USA getestet werden kann. Es muss nicht mehr die komplette Region auf USA geändert werden, nur die Sprache muss noch auf US English umgestellt werden.

Die erste der beiden neuen Funktionen ist nicht ganz so spektakulär. Apple Intelligence kann jetzt nicht mehr nur für Mail und Nachrichten, sondern für alle Apps Mitteilungen zusammenfassen und bündeln, damit man noch mehr Informationen auf einen Blick erhält. Viel spannender ist dagegen das neue Clean-Up-Feature, das Apple in die Fotos-App integriert hat.

Mithilfe von KI könnt ihr ohne große Umwege direkt in der Fotos-App unerwünschte Objekte aus euren Fotos entfernen. Nachdem die Funktion aktiviert wurde, muss das entsprechende Objekt im Bild einfach markiert werden und schon kann Clean Up anfangen zu arbeiten. Wie genau das funktioniert, seht ihr im folgenden Video:

Und die Ergebnisse? Die sind aktuell noch als „Beta“ zu bezeichnen. Kleinere Objekte im Bildvordergrund kann Clean Up schon recht zuverlässig entfernen. Problematisch wird es bei größeren Objekten, hier muss Apple noch daran arbeiten, den neu hinzugefügten Hintergrund besser zu gestalten. Im Video seht ihr auch einen Vergleich mit Googles KI-Tool, dort klappt die Ersetzung derzeit noch etwas besser.

Bis zum Release von Apple Intelligence im Herbst und vor allem bis zum Start bei uns in Deutschland, der weiterhin nicht genau terminiert ist, wird aber ohnehin noch etwas Zeit vergehen und Apple wird weiter an den Features schrauben. Wir können uns in diesem Fall also entspannt zurücklehnen.