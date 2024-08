Snake.io jetzt als Netflix Game im App Store verfügbar

Jeder, der in den 90er-Jahren ein Nokia-Handy im Einsatz hatte, wird das Spiel kennen: Snake. Dieser Klassiker wurde schon vor einiger Zeit als Online-Spiel neu aufgelegt. Snake.io (App Store-Link) für iPhone und iPad ist fast schon ein alter Hut, trotzdem haben wir noch nie darüber berichtet. Nun gibt es den Download auch über Netflix Games.

Ihr habt also die Auswahl: Mit einem Netflix-Abonnement könnt ihr Snake.io kostenlos und ohne Werbung spielen. Alle anderen greifen zum normalen Download aus dem App Store und müssen mit Werbeeinblendungen zwischen den Spielrunden leben. Diese kann aber für einmalig 1,99 Euro deaktiviert werden. Das ist ein faires Angebot.

In Snake.io spielt man in Online-Spielen gegen andere Schlangen. Das Ziel ist dabei denkbar einfach: So lang werden, wie es nur irgendwie geht. Dazu muss man die kleinen Punkte fressen und sowohl den Gegner, als auch der Wand des Levels ausweichen. Das klingt simpel, ist simpel und macht jede Menge Spaß.

Snake.io bietet euch verschiedene Steuerungs-Optionen, ich bin beim klassischen Joystick auf der linken Seite geblieben. Zusätzlich gibt es rechts einen Boost-Knopf, mit dem man kurzzeitig beschleunigen kann, um brenzligen Situationen zu entgehen oder Gegner einzukesseln.

Und genau das hat mir in den ersten Runden Snake.io jede Menge Spaß gemacht. Zu Beginn kann man sich als kleine Schlange recht problemlos durch die Gegend bewegen, dann muss man schon etwas aufpassen und wenn man richtig lang ist, dann ist man einfach nur noch eine Gefahr für die anderen Mitspielenden. Ich habe es mittlerweile auf bis zu 8.000 Punkte geschafft und dann ist es gegen die vielen kleinen Würmer auch kein Zuckerschlecken mehr…