Neue Multisport-Smartwatches: Garmin fenix 8 und Garmin Enduro 3 vorgestellt

Die Apple Watch dürfte den meisten sportlichen Personen ausreichen, um Trainings und Gesundheitsdaten aufzeichnen zu können. Wenn es jedoch um deutlich anspruchsvollere Aktivitäten und schwieriges Terrain geht, werden sportliche Smartwatches mit erweiterten Features benötigt.

Der bekannte Hersteller Garmin ist in diesem Bereich schon seit längerem mit entsprechenden Modellen fürs Handgelenk vertreten und hat nun zwei weitere Multisport-Smartwatches für härteste Bedingungen präsentiert, die Garmin fenix 8 sowie die Garmin Enduro 3. Wir stellen die wichtigsten Neuerungen und Features der beiden Modelle vor.

Garmin fenix 8: Jetzt mit AMOLED-Display

Die Garmin fenix 8 verfügt erstmals über ein AMOLED-Display, kommt aber auch in einer Variante mit der bekannten und nochmals verbesserten MIP Solar-Ladelinse für eine noch längere Akkulaufzeit auf den Markt. Vielfältige Neuerungen wie Krafttrainingsfunktionen, Tauchprofile, ein interner Lautsprecher und Mikrofon sowie Garmin Share sollen sie laut Hersteller „zur bisher leistungsstärksten fēnix – entwickelt für alle, die ihre sportlichen Grenzen verschieben wollen“, machen. Das 51 mm AMOLED-Modell bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 29 Tagen im Smartwatch-Modus, während das 51 mm Solarmodell mit Always-On-Display bis zu 48 Tage durchhält.

Displays und Größen: Es kann zwischen Modellen mit einem AMOLED-Display oder einem stromsparenden MIP-Display mit Solar-Ladelinse gewählt werden. Diese nutzt die Kraft der Sonne noch besser als bisher, sodass die fēnix 8 in 51 mm 50 Prozent mehr Solarenergie liefert als ihr Vorgänger. Die AMOLED-Modelle sind in drei Größen erhältlich: 43 mm (1,3“), 47 mm (1,4“) oder 51 mm (1,4“), während die MIP-Varianten in 47 mm (1,3“) oder 51 mm (1,4“) erhältlich sind.

Robustes Design: Alle Modelle verfügen über wasserdichte Metalltasten, einen neuen, seitlich angebrachten Sensorschutz und wurden nach US-Militärstandards auf Hitze-, Stoß- und Wasserbeständigkeit getestet. Hochwertige Materialien sowie eine Titanium- oder Edelstahl- Lünette und ein kratzfestes Sapphire- oder Gorillaglas trotzen harten Bedingungen.

Lautsprecher und Mikrofon: Gekoppelt mit einem Smartphone können Anrufe direkt von der Uhr getätigt werden. Und auch ohne Telefonverbindung aktivieren Sprachbefehle wie „Starte ein Krafttraining", „Setze einen Timer für 5 Minuten", „Speichere Wegpunkt" wichtige und häufig genutzte Funktionen.

LED-Taschenlampe: Die Helligkeit der Taschenlampe lässt sich schnell und einfach über das Display steuern. Unterschiedliche Intensitäten, ein rotes Licht und ein Stroboskop-Modus helfen, in dunklen Umgebungen besser wahrgenommen zu werden, wie etwa bei einem Trainingslauf, bei der Suche nach dem Telefon im Rucksack, oder zur Orientierung im Bettenlager auf der Hütte.

Sportartspezifische Trainingspläne: Zahlreiche auf verschiedene Sportarten wie beispielsweise Trailrunning zugeschnittene Trainingspläne helfen, Kraft und Ausdauer gezielt zu verbessern und das Verletzungsrisiko zu senken.

Tauchfunktionen: Unterstützt Sporttauchen (Single Gas) und Apnoetauchen für Tauchgänge bis 40 Meter Tiefe dank offizieller Tauchzertifizierung und wasserdichter, induktiver Tasten.

Garmin Messenger App: Mit dieser kostenlosen Kommunikations-App können Textnachrichten direkt über die Smartwatch gesendet werden.

Premium Karten und dynamisches RoundTrip Routing: Immer auf dem richtigen Weg dank vorinstallierter Topokarten für Europa sowie Golf- und SkiView Karten inkl. Pisteninformationen und Langlaufloipen. Weitere Karten können einfach per WLAN heruntergeladen werden. Beim Training oder der Entdeckungstour einfach die gewünschte Zieldistanz eingeben und sich von der Uhr in der gewünschten Zeit hin- und zurück navigieren lassen. Beim Verlassen der ursprünglich geplanten Route erfolgt sogar eine automatische Neuberechnung unter Berücksichtigung der Zieldistanz zum Ausgangspunkt.

Garmin Share: Mit der neuen Funktion können selbst geplante Strecken, Workouts sowie Positionen einfach und schnell mit anderen kompatiblen Garmin Produkten geteilt werden.

Die AMOLED-Modelle der Garmin fenix 8 sind in drei Größen erhältlich – 43 mm, 47 mm und 51 mm – während die MIP-Modelle mit Solar-Ladelinse in 47 mm oder 51 mm erhältlich sind. Die empfohlenen Verkaufspreise beginnen bei 999,99 Euro. Auf der Produktseite von Garmin kann die fenix 8 bereits vorbestellt werden, die Auslieferung soll in drei bis fünf Wochen erfolgen.

Garmin Enduro 3: Fürs Extreme gemacht

Ebenfalls neu ist mit der Garmin Enduro 3 die nächste Generation der Ultra-Performance Multisport-Smartwatch des Herstellers. Mit nur 63g inklusive UltraFit-Nylonband liegt sie kaum spürbar am Handgelenk. Dabei liefert die größere, effizientere Solar-Ladelinse des 1,4“ MIP Displays mehr als doppelt so viel Solarenergie wie das Vorgängermodell, was zu einer Akkulaufzeit von bis zu 320 Stunden im GPS-1 oder bis zu 90 Tagen im Smartwatch-Modus führt. SatIQ und Multi-Frequenz Empfang sorgen für eine gute Positionsgenauigkeit auch in schwierigen Umgebungen – und schonen dabei den Akku.

Die vorinstallierten TopoActive-Karten sind für Outdoor-Aktivitäten optimiert und helfen, in jeder Situation auf dem Trail zu bleiben. Die integrierte LED-Taschenlampe bringt Licht ins Dunkel und das extrem leichte UltraFit-Nylonband garantiert auch auf langen Strecken höchsten Tragekomfort.

Speziell entwickeltes Design: Die 51 mm Titanium-Lünette, das kratzfeste Sapphire Glas und das bequeme UltraFit-Nylonband sind für alle Sportarten und das Tragen bei jedem Wetter ausgelegt. Um Gewicht zu sparen, wurde beim eigens für die Enduro entwickelten Gehäuse bewusst auf einige Metallelemente (Gehäuserückseite, Stege) verzichtet.

Eingebaute LED-Taschenlampe: Die Helligkeit der Taschenlampe lässt sich direkt über das Touchdisplay oder die Tasten der Smartwatch steuern. Variable Intensitäten, ein rotes Licht und ein Blinkmodus sorgen für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit.

Bereit für jeden Trail: Beim nächsten Trailrun oder Rennen kann man von Erkenntnissen zur eigenen VO2-Max, der an die Steigung angepassten Pace und den NextFork Map Guides profitieren.

Premium Karten und dynamisches Roundtrip Routing: Immer auf dem richtigen Weg dank vorinstallierter Topo-Karten für Europa sowie Golf- und SkiView Karten. Weitere Karten können per WLAN heruntergeladen werden. Beim Training oder der Entdeckungstour einfach die gewünschte Zieldistanz eingeben und sich von der Smartwatch in der gewünschten Zeit hin- und zurück navigieren lassen. Beim Verlassen der ursprünglich geplanten Route erfolgt eine Neuberechnung unter Berücksichtigung der Zieldistanz zum Ausgangspunkt.

Gezieltes Training: Um die eigene Leistung zu steigern und persönliche Ziele zu erreichen, stehen 4- bis 6-wöchige Krafttrainingspläne sowie sportartspezifische Workouts für verschiedene Aktivitäten wie Laufen, Radfahren und Wandern zur Verfügung.

Die Garmin Enduro 3 kann ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 899,99 Euro auf der Produktseite von Garmin bestellt werden – dort gibt es auch weitere Infos zur Neuerscheinung. Auch hier soll die Auslieferung in etwa drei bis fünf Wochen erfolgen.