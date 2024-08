Firefox: Total-Cookie-Protection-Feature für weitere Nutzer ausgerollt

Der alternative Webbrowser Firefox (Download-Link) führt den Rollout seiner Total-Cookie-Protection-Funktion für weitere Firefox-Nutzer weltweit fort. Diese Funktion liefert den bisher stärksten Schutz der Privatsphäre in Firefox, indem er Cookies auf die Webseite beschränkt, auf der sie erstellt wurden. So wird aktiv ein Tracking eures Surfverhaltens im Netz verhindert.

Total Cookie Protection soll dabei so arbeiten, dass es euch maximal schützt ohne jedoch euer Surferlebnis zu beeinträchtigen. Dazu erstellt Firefox für jede Webseite ihr eigenen „Cookie-Glas“. Somit können Tracker dann nur noch eure Aktivität auf der Seite tracken, auf der sie erzeugt wurden. Ein Tracking über andere Webseiten hinweg wird somit verhindert.

Webseite-Betreiber können so zwar weiterhin analysieren, wie ihr euch auf deren Seite verhaltet, was aber in Bezug auf mögliche Optimierungen der Seite auch sinnvoll sein kann. Drittanbieter werden aber daran gehindert, euch und euer Verhalten im Web zu verfolgen und für Werbezwecke zu nutzen.

Noch mehr Privatsphäre als dank der Anti-Tracking-Funktion

Total Cookie Protection geht dabei über die bestehenden Anti-Tracking-Funktionen hinaus, die Firefox 2018 eingeführt hatte. Dieser Schutz beruhte auf einer von Firefox gepflegten Liste, durch die Cookies bzw. Anbieter, die darauf zu finden waren, geblockt wurden. Die Schwachstelle dieser Funktion war allerdings, dass Tracker, die nicht gelistet waren, die User selbstverständlich verfolgen konnten. Mit Total Cookie Protection ist das nun nicht mehr möglich.