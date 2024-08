Aqara U200: Smart Lock mit Apple Home Key im Angebot

Mittlerweile nutzen wir das Aqara U200 Smart Lock seit knapp zwei Monaten bei uns im Büro und die wichtigste Nachricht können wir euch direkt mitteilen: Es läuft absolut zuverlässig. Keine Akku-Probleme, keine Schwierigkeiten beim Fernzugriff und auch sonst eine tadellose Verbindung. Ein echt starker Konkurrent für unseren Liebling, das Nuki Smart Lock.

Und derzeit bekommt ihr das Aqara U200 auch wieder deutlich günstiger. Zusammen mit dem multifunktionalen Keypad, das neben einem Fingerabdrucksensor auch über eine NFC-Einheit verfügt, könnt ihr das Smart Lock jetzt wieder zum Vorteilspreis sichern. Ausgehend vom in den letzten Wochen stabilen Preis von 215,99 Euro könnt ihr jetzt noch einmal 8 Prozent sparen, wenn ihr den Coupon auf der Produktseite aktiviert. Dann landet ihr bei 198,71 Euro (Amazon-Link).

Das gefällt uns gut am Aqara U200

Wie eingangs bereits erwähnt, funktioniert das Smart Lock von Aqara bei uns absolut zuverlässig, hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Zudem gibt es etliche Wege, die Tür zu öffnen. Selbst das Erstellen von Einmal-Codes für unregelmäßige Besucher klappt prima.

Und mit dem Start von iOS 18 dürfte das Aqara U200 noch besser werden. Wenn Apple endlich die neue Matter-Version integriert und die Home-App versteht, dass es zwischen „aufgeschlossen“ und „Falle ziehen“ einen Unterschied ist, kann man die Tür auch mit Apple Home Key öffnen. Dann muss man einfach nur noch das iPhone oder die Apple Watch vor das Keypad halten.

Das sind unsere Kritikpunkte

Das U200 von Aqara ist allerdings längst nicht perfekt. Sowohl das Smart Lock an der Tür als auch das Keypad sind riesig. Viel, viel größer als das Nuki Smart Lock und das Keypad aus Österreich. Optisch ist die ganze Sache daher nicht unbedingt ein Hingucker. Aber nun gut, die meisten von uns sitzen ja nicht stundenlang auf dem Sofa und schauen dabei bis zur Haustür.

Und auch das „Onboarding“, also die Montage des Smart Locks anhand der Anleitung oder der Einführung in der App, ist wirklich sehr holprig. Das dürfte vor allem Personen treffen, die sich bisher noch nicht groß mit einem Smart Lock auseinander gesetzt haben.

Zudem wird das Aqara U200 immer wieder für seine geringe Lautstärke gelobt. Das ist so allerdings nicht korrekt, denn im normalen Betrieb ist es genau so laut wie das Nuki Smart Lock. Den „Silent“-Modus erschleicht sich Aqara ein bisschen damit, dass der Motor in manchen Situationen einfach unglaublich langsam drehen kann. Allerdings: Mich persönlich stört die normale Lautstärke nicht – sowohl bei Aqara, als auch bei Nuki.

