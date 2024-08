Apple Music: Einfacher Transfer von Playlisten zu YouTube Music möglich

Apple-Music-Nutzer, die zu YouTube Music wechseln wollen, haben ab sofort die Möglichkeit, ihre Playlisten einfach zum neuen Dienst zu transferieren. Mit der Anleitung von Apple, die ihr hier und in unserem Beitrag findet, gelingt der Transfer schnell und einfach. YouTube Music ist allerdings bisher der einzige Konkurrenzanbieter, für den Apple Music den Playlisten-Transfer ermöglicht.

Über die Transfer-Möglichkeit könnt ihr Apple-Music-Playlisten also zu YouTube Music überführen. Allerdings kommen dort auch nur die Songs an, die auch auf YouTube Music zu finden sind. Audiodateien wie Podcasts oder Hörbücher können nicht migriert werden. Zudem lassen sich auch keine kuratierten oder gemeinsam genutzten Wiedergabelisten, Musikdateien oder die Ordner übertragen, in denen ihr eure Playlisten in Apple Music sortiert habt.

Für den Transfer braucht ihr sowohl ein aktives Abo bei Apple Music als auch ein aktives Konto bei YouTube Music. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung könnt ihr eure Daten transferieren:

Öffnet die Seite Daten und Datenschutz von Apple, und meldet euch mit eurer Apple-ID an. Wählt „Eine Kopie deiner Daten übertragen“ aus. Befolgt die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eure Übertragungsanfrage abzuschließen. Bevor ihr die Übertragung starten kannst, ihr euch bei eurem YouTube-Music-Account anmelden. Wenn ihre eine Übertragung beginnt, sendet Apple eine E-Mail-Benachrichtigung an die E-Mail-Adressen, die mit deinem Apple-ID-Account verknüpft sind. Auf der Seite Daten und Datenschutz könnt ihr dann den Status der Übertragung einsehen bzw. die Übertragung abbrechen.

Die transferierten Playlisten findet ihr dann in YouTube Music unter „Mediathek“.