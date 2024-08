Sommer-Sale: Bis zu 40 Prozent Rabatt auf Ring-Produkte sichern

Wer sich für die Sicherheitsprodukte der Amazon-Tochter Ring interessiert, sollte diesen Artikel weiterlesen. Seit dem gestrigen 28. August 2024 noch bis einschließlich zum 9. September 2024 lässt sich auf verschiedene Produkte aus der Ring-Serie bis zu 40 Prozent beim Kauf sparen. Dazu gehört unter anderem die Ring Video Doorbell, die es ermöglicht, Besuchende vor der Haustür zu sehen und mit ihnen zu sprechen, oder auch die Ring Spotlight Cam, die auch bei Dunkelheit Bewegungen im Garten erkennt und den Besitzer bzw. die Besitzerin sofort benachrichtigt.

Die Ring Video Doorbell Pro 2 beispielsweise wird über ein Netzteil konstant mit Strom versorgt und ist daher immer einsatzbereit. Damit man noch präzisere Bewegungsbenachrichtigungen erhält, erkennt die 3D-Bewegungserfassung zusätzlich Entfernung, Geschwindigkeit, Größe und Bewegungsrichtung. Mit dem erweiterten Sichtfeld der 1536p HD-Kopf-bis-Fuß-Aufnahme kann man jetzt noch mehr von den Personen vor der Haustür sehen und überprüfen, ob Pakete ordungsgemäß geliefert werden. Verbindet man einen Chime oder ein Alexa-fähiges Gerät, wird man überall im Zuhause benachrichtigt, wenn Besuch vorbeikommt.

Auch das Ring Alarm 2.0 Set ist im Angebot: Es lässt sich einfach einrichten, bedienen und individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Es bietet die Leistung einer intelligenten Alarmanlage inklusive einer Basisstation, einem Ring Alarm-Keypad, einem Ring Alarm Tür-/Fensterkontakt, einem Ring Alarm Bewegungsmelder sowie einem Ring Alarm Signal-Verstärker, so dass man zuhause immer alles unter Kontrolle hat. Aktuell kann das Ring Alarm 2.0 Set mit einem Rabatt von 70 Euro für 179,99 Euro erworben werden.

Viel sparen lässt sich auch mit dem Ring Stick Up Cam Außenkamera-Set, in dem zwei akkubetriebene Outdoor-Kameras enthalten sind. Mit den Überwachungskameras behält man den Außenbereich im Blick und weiß immer: Zuhause ist alles gut. Mit dem flexiblen, kabellosen Design kann die Kamera auf einer ebenen Fläche platziert oder an der Wand montiert werden, damit sich alle Bereiche jederzeit einsehen lassen. Das 2er-Set der Ring-Außenkameras ist derzeit statt für 199,98 Euro mit 80 Euro Rabatt für 119,99 Euro erhältlich.

Wie oben bereits erwähnt, läuft die Rabattaktion von Ring vom 28. August bis einschließlich 9. September 2024. Solltet ihr daher Interesse an einem oder mehreren der reduzierten Sicherheitsprodukte haben, schlagt in diesem Zeitraum zu.