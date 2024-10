A Little to the Left: Wunderschön gestaltetes Puzzle-Spiel erscheint im App Store

Ist es eines eurer größten Hobbys, bei euch Zuhause für Ordnung zu sorgen? Dann solltet ihr euch A Little to the Left (App Store-Link) unbedingt genauer ansehen. In dem neuen Puzzle-Spiel für iPhone und iPad müssen über 100 Rätsel gelöst werden, in dem man für Ordnung sorgt. Und in diesem Spiel kann es wirklich sehr chaotisch zugehen.

Der Download der knapp 1 GB großen App ist zunächst einmal kostenlos. Neun Puzzles können daraufhin kostenlos gespielt werden, dazu drei tägliche Puzzles und ein Rätsel aus dem Archiv. Gerade die ersten paar Level sind aber wirklich sehr einfach, doch schon während der kostenlosen Probephase merkt man, wie der Schwierigkeitsgrad von A Little to the Left weiter ansteigt.

In A Little to the Left müsst ihr für Ordnung sorgen

Was ebenfalls klasse ist: Bei einigen Puzzles gibt es nicht nur eine richtige Lösung, stattdessen können mehrere Wege zum Ziel führen. Die Regeln sind immer ganz einfach, alle Objekte könnt ihr mit dem Finger einfach durch die Gegen schieben und nach Lust und Laune sortieren. Falls ihr mal nicht weiterkommt, steht ein Menü zur Verfügung, in dem das Level zurückgesetzt werden kann oder ihr einen Hinweis einblenden könnt.

Wenn ihr mal gar nicht weiterkommt, können einzelne Level auch so zurückgelassen werden. Dann könnt ihr euch einfach später noch einmal daran versuchen. Insgesamt bietet A Little to the Left in der Vollversion über 100 Puzzles, sowie uneingeschränkten Zugriff auf die täglichen Rätsel und das Archiv.

Insgesamt ist A Little to the Left wirklich toll gestaltet und kommt quasi ganz ohne Text aus. Ein kleines Problem habe ich aber dennoch: Mit 9,99 Euro ist die Vollversion für App Store Verhältnisse recht teuer. Hier hätten es meiner Meinung nach auch 4,99 Euro getan, zumal das Entwicklerteam bereits angekündigt hat, dass weitere Level als Premium-DLC folgen werden. Hier wird man also wohl erneut bezahlen müssen.

Ebenfalls etwas schade finde ich die Tatsache, dass sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad, nicht der vollständige Bildschirm genutzt wird. Es gibt jeweils links und rechts oder oben und unten schwarze Balken. Das liegt wohl daran, dass das 16:9-Bildformat der Computer-Version einfach übernommen wurde. Dort kostet A Little to the Left übrigens 14,99 Euro.