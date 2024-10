Apple: iPod nano und iPod Shuffle offiziell abgekündigt

Sieben Jahre ist es nun her, dass Apple den Verkauf des iPod nano und des iPod Shuffle offiziell eingestellt hat. Und nach sieben Jahren folgt bei Apple dann naturgemäß die offizielle Abkündigung des Produkts und, damit verbunden, die Einstellung jeglicher Hardware-Serviceleistungen für diese Produkte. Auch das iPhone 6 steht nun auf dieser Liste. Zeit, Abschied zu nehmen.

Mein erster iPod war ein blauer iPod nano der dritten Generation mit damals 8GB Speicherplatz, den ich wirklich geliebt habe. Irgendwann habe ich ihn dann gegen einen iPod Classic getauscht, der schlicht mehr Speicherplatz bot, doch die kompakte Größe des Nanos habe ich immer vermisst.

2015 hat Apple mit dem iPod nano der 7. Generation sein letztes iPod-nano-Modell auf den Markt gebracht und 2017 dann die Verkäufe eingestellt. Den iPod Shuffle traf das gleiche Schicksal. Auch er wurde 2015 noch einmal in neuer Generation (4) herausgebracht und die Verkäufe dann zwei Jahre später eingestellt. Nach sieben Jahren erwartet eingestellte Apple-Produkte dann immer die offizielle Abkündigung und dieser Zeitpunkt ist nun erreicht.

Ist ein Produkt offiziell abgekündigt, stellt Apple jegliche Hardware-Serviceleistungen ein und auch Service-Anbieter können keine Ersatzteile für diese Produkte mehr bestellen. Ist euer letzter iPod nano oder shuffle also reparaturbedürftig, könnt ihr diesen – zumindest über Apple und seine Partner – nicht mehr reparieren lassen und müsst wohl oder übel Abschied nehmen.

Adieu, iPhone 6

Ebenso trifft das Schicksal der Abkündigung nun das iPhone 6, ein zumindest meiner Erfahrung nach, wirklich solides iPhone. Denn mein Partner hatte bis zu diesem März noch mein altes iPhone 6S im Einsatz, das bis auf einen etwas mitgenommenen Akku noch tadellos funktioniert hat. Und hätte ich ihm nicht mehr iPhone 13 mini gegeben, dann hätte er das 6S sicher auch noch bis zum bitteren Ende weiter genutzt.

iPod nano und iPod Shuffle waren von Beginn an erfolgreiche Produkte

Der iPod Shuffle war Apples kleinster Audio-Player, der überdies gänzlich ohne Display auskam. Lediglich ein Click Wheel mit den Tasten Play/Pause, Forward/Backwards bzw. Vor- und Zurückspulen sowie „Lauter“ und Leiser“ war verbaut. Er kam erstmals 2005 auf den Markt und wurde direkt zu einem erfolgreichen Produkt. Insgesamt wurden im Laufe der Jahre vier Generationen des Modells veröffentlicht.

Der iPod nano feierte ebenfalls im Jahr 2005 sein Debüt, wurde aber insgesamt über sieben Generationen weiterentwickelt. Er ging als Nachfolger des iPod mini an den Start und konnte bereits 17 Tage nach Veröffentlichung die 1-Million-verkaufte-Einheiten-Marke knacken. Anfangs nur in schwarz oder weiß erhältlich, veröffentlichte Apple im Laufe der Jahre den Nano in diversen bunten Farben.

Habt ihr noch einen iPod nano oder iPod Shuffle im Einsatz?