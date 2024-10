Amazon Prime Deal Days: Eure Top-10 und unsere persönlichen Einkäufe

Die Amazon Prime Deal Days gehen heute Abend zu Ende und wir wollen euch vorstellen, welche Produkte besonders gut verkauft wurden. Gleichzeitig möchten wir noch auflisten, welche Produkte wir gekauft haben. Eventuell ist ja noch der ein oder andere Tipp für euch mit dabei.

Amazon bietet die Möglichkeit Statistiken aufzurufen, wobei man nur sehen kann, welche Produkte verkauft wurden. Und gerne möchten wir euch die Top-10 mit auf den Weg geben, denn möglicherweise habt ihr ja den ein oder anderen Super-Deal gar nicht wahrgenommen.

Top-10 Produkte bei den Prime Deal Days

Philips OneBlade Face&Body für 34,99 Euro statt 62,99 Euro (Amazon-Link) Apple AirPods Pro 2 für 225 Euro statt 279 Euro (Amazon-Link) Microsoft 365 Family 12+3 Monate Abonnement für 53,99 Euro statt 188,95 Euro (Amazon-Link) Philips Hue Indoor 3m Smart LED Solo Lightstrip Basis-Set für 52,99 Euro statt 69,99 Euro (Amazon-Link) tado° Smartes Heizkörperthermostat X – Starter Kit mit Bridge X für 99,99 Euro statt 249,99 Euro (Amazon-Link) Eve Thermo für 49,95 Euro statt 79,95 Euro (Amazon-Link) Dreame R20 Kabelloser Staubsauger für 284 Euro statt 349 Euro (Amazon-Link) SanDisk Extreme Portable SSD 2 TB für 127,89 Euro statt 151,22 Euro (Amazon-Link) Apple Pencil (2. Generation) für 94,05 Euro statt 149 Euro (Amazon-Link) AVM FRITZ!Repeater 6000 – ausverkauft

Das sind unsere Einkäufe

Freddy: Ich habe die Angebote mal wieder genutzt, um vorzusorgen. In meinem zukünftigen Eigenheim, das immer noch eine Baustelle ist, habe ich eine Fritz!Box und einen Fritz!Repeater im Einsatz und bin damit sehr zufrieden. Um die Reichweite zu erhöhen, habe ich mir jetzt günstig den AVM FRITZ!Repeater 6000 gekauft, der nur noch 174,99 Euro statt 259 Euro kostet – leider ist der Preis wieder auf 209,99 Euro gestiegen. Ich gehe davon aus, dass ich mit zwei Repeatern das ganze Haus abdecken kann, da ich auch Datenleitungen gelegt habe und die Repeater demnach mit voller Leistung angesteuert werden können. Als Alternative empfehle ich den FRITZ!Repeater 3000 AX, der nicht ganz so viel Reichweite ermöglicht, dafür aber auch nur 131,63 Euro statt 189 Euro kostet.

AVM FRITZ!Repeater 3000 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten und insgesamt bis...

Triband-Repeater: Große Reichweite (stabile Funkabdeckung bis in den letzten Winkel) und hoher Datendurchsatz (bis zu 4.200 MBit/s) dank drei...

Marlene: Ich habe bei Amazon einen neuen Wasserkocher gekauft, um genau zu sein den Philips Wasserkocher HD9350/90. Mir gefällt das robuste Design und die große Öffnung für ein leichteres Befühlen und eine einfachere Reinigung. Für meinen Haushalt habe ich mir außerdem noch das Philips 7000 Series Dampfbügeleisen für 69,99 Euro statt 89,99 Euro gekauft. Hier habe ich mich für die Farbvariante Schwarz/Gold entschieden, die optisch auch was her macht.

Philips Wasserkocher – 1.7 L Fassungsvermögen mit Kontrollanzeige, Edelstahl,...

1,7 Liter Fassungsvermögen: mehr als 7 Tassen bei maximaler Befüllung

Philips 7000 Series Dampfbügeleisen, Konstante Dampfleistung von 50 g/Min.,...

Falten einfach entfernen: Kontinuierlicher Dampf mit bis zu 50 g/min für eine starke, gleichmäßige Leistung, um Falten schnell und ohne großen...

Fabian: Ich schaue mir ja immer noch gerne die Videos vom Held der Steine an und so bin ich vor einiger Zeit auch über die Klemmbausteinmarke Funwhole gestoßen. Die Steine-Qualität soll top sein und in viele der Modelle werden sogar kleine LEDs integriert, wie etwa beim Stadtkaffeehaus bestehend aus 1.718 Teilen. An den Prime Deal Days gibt es das sonst 99,99 Euro teure Set erstmals günstiger, derzeit kostet es nur 74,99 Euro. In Sachen Preis-Leistung ist das viel attraktiver als Lego, mal sehen ob auch der Bauspaß stimmt.

Funwhole Buchcafé Beleuchtetes Baukasten Set - Stadtkaffeehaus LED Licht Modularer...

【Exklusive Beleuchtungszubehör (Batterien nicht enthalten)】Dieses Set enthält 4 Lichterketten-Sets mit insgesamt 10 Lichtpositionen. Im...

Mel: Da ich quasi nie farbig drucke, aber gerne mal ein Dokument ganz klassisch kopiere, ist die Wahl auf den einfarbigen Brother MFC-L2800DW gefallen. Den gibt es am Prime Day für 179,99 Euro und damit immerhin rund 20-25 Euro günstiger als in den letzten Monaten. Viel muss er ja nicht können, um mich zufrieden zu stellen, das sollte er als Markengerät also schon hinbekommen.

Brother MFC-L2800DW Laser einfarbig

Scannen bis zu 22,5 Seiten pro Minute