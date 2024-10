Powerbanks, Ladegeräte und mehr: Das sind die Prime Day-Angebote von Ugreen

Ugreens Produkte empfehlen wir gerne weiter, da sie hochwertig und beständig sind. Nur noch heute könnt ihr ausgewählte Powerbanks, Netzteile und Ladegeräte günstiger kaufen. Wir haben eine Übersicht für euch angefertigt.

Ugreen Nexode Powerbank in groß und noch größer

Die Ugreen Nexode Powerbank gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen:

Ugreen Nexode Powerbank mit 20.000 mAh und 130 Watt (Amazon-Link)

Ugreen Nexode Powerbank mit 25.000 mAh und 200 Watt (Amazon-Link)

Beide Stromspeicher verfügen über ein Display, das nicht nur die restliche Kapazität in Prozent anzeigt, sondern auch für die einzelnen Anschlüsse die Leistung in Watt angibt. So könnt ihr genau sehen, welches Gerät wie schnell aufgeladen wird. Da die größere Variante noch mehr Leistung hat, kann man hier mehrere Geräte gleichzeitig schneller aufladen.

Die kleine Powerbank kostet jetzt 69,99 Euro statt 99,99 Euro, wohingegen die größere Variante mit 97,49 Euro statt 129,99 Euro bezahlt werden muss.

UGREEN Nexode Power Bank 20000mAh 130W mit 3 Ports externer Akku mit digitalem... 100W Superschnelle Ladung: Genieße mit dieser UGREEN Powerbank beidseitige Schnellladepower mit einer Gesamtleistung von 130W und ganze 100W...

20000mAh enorme Kapazität: Mit einer enormen Akkukapazität von 20000mAh und stabile Akkulaufzeit können Sie MacBook Air 13 bis zu 1.3 mal, Galaxy...

Diese Powerbanks sind auch reduziert

Ugreen MagFlow Ladestation mit Qi2

Für 34,99 Euro statt 49,99 Euro bekommt ihr die 2-in-1-Ladestation für das iPhone und die AirPods. Das iPhone wird mit Qi2 und 15 Watt aufgeladen und kann auch stehend geladen werden. Optional gibt es die Ladestation auch ohne Qi2, die dann nur 25,99 Euro statt 39,99 Euro kostet. Und falls ihr auch eure Apple Watch aufladen möchtet, ist die 3-in-1-Variante inklusive Netzteil für 74,99 Euro statt 99,99 Euro empfehlenswert.

UGREEN MagFlow Qi2 zertifizierte 15W iPhone Ladestation, 2 in 1 magnetische... Qi2 15W Laden: Unsere MagFlow Qi2 Ladestation iPhone ist Qi2-zertifiziert und kann dein iPhone mit bis zu 15W aufladen. Sie lädt dein iPhone 15 Pro...

2 Geräte gleichzeitig aufladen, ein wahres Multitalent: Das Wireless Charger ist kompatibel mit der iPhone 16/15/14/13/12-Serie und den AirPods...

UGREEN MagFlow magnetische 2 in 1 Ladestation iPhone, kompatibel mit MagSafe,... Eins für 2 Geräte aufladen: Die iPhone Ladestation ist mit der iPhone 16/15/14/13/12-Serie und den AirPods 4/3/2 kompatibel. Mit der 2 in 1...

Snap, und dann laden: Diese kabellose Ladestation ist mit MagSafe kompatibel und sorgt für ein schnelles, stabiles und problemloses Aufladen, wenn du...

UGREEN MagFlow Qi2 zertifizierte 15W iPhone Ladestation, 3 in 1 Wireless Charger... 15 W überragendes Laden: Mit dem MagFlow Qi2 Ladestation iPhone kannst du die iPhone 12/13/14/15/16 Serie mit bis zu 15W aufladen. Sie lädt dein...

Einnes ist genug, perfekter Allround-Assistent: Das kabellose 3 in 1 Ladegerät wird auch mit einem 30 W Ladegerät und einem USB C Ladekabel...

Diese Ugreen Netzteile sind grade im Angebot

Ugreen Nexode USB-C 3-Port-Ladegerät 65W für 24,99 Euro statt 39,99 Euro (Amazon-Link)

Ugreen Nexode USB-C 4-Port-Ladegerät 65W für 27,99 Euro statt 44,99 Euro (Amazon-Link)

Ugreen Nexode 100 Watt 4x USB-C Ladegerät für 39,19 Euro statt 55,99 Euro (Amazon-Link)

Ugreen Nexode 100 Watt Ladegerät mit USB-C und USB-A für 41,99 Euro statt 59,99 Euro (Amazon-Link)

2x Ugreen 20W Netzteil mit USB-C und USB-A für 12,70 Euro statt 17,99 Euro (Amazon-Link)

Ugreen 130 Watt Zigarettenanzünder-Ladegerät mit USB-C und USB-A für 29,99 Euro statt 49,99 Euro (Amazon-Link)