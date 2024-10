Nachzügler: Jetzt ist auch der Echo Hub im Preis reduziert

Schon seit einigen Tagen verkauft Amazon seine hauseigenen Geräte deutlich günstiger. Nur einer durfte bisher nicht mitmachen, der noch recht neue Echo Hub. Anlässlich der Prime Deal Days ist das Smart-Home-Bedienpanel mit dem 8 Zoll großen Bildschirm hetzt aber auch reduziert. Statt 199,99 Euro bezahlt ihr nur 149,99 Euro (Amazon-Link).

Es ist erst die zweite Rabatt-Aktion nach einem Angebot im August, vor rund eineinhalb Monaten gab es den Echo Hub kurzzeitig für 159,99 Euro. Jetzt macht ihr also einen noch besseren Deal. Aber was erwartet euch überhaupt?

Das kann der Echo Hub

Die Montage des Echo Hub ist zunächst einmal ziemlich gut gelöst. Eine kleine Wandhalterung muss montiert werden, das USB-C-Kabel kann einfach an der Seite hinaus geführt werden. Mit Es ist auch eine Stromversorgung per PoE möglich, dann aber nur per Adapter.

Aber was nutzt das beste Smart Home Panel, wenn es nur mit einer Handvoll Geräten kompatibel ist? Das ist im Alexa-Kosmos zum Glück nicht der Fall, denn alleine über die WLAN-Verbindung und die zahlreichen Alexa Skills kann man etliche Geräte mit dem Echo Hub steuern. Besonders gut ist die Integration natürlich mit Amazons Hausmarken, wie etwa Ring. Hier können Kameras beispielsweise kleine Vorschaubilder auf dem Echo Hub anzeigen, noch bevor der eigentliche Live-Stream gestartet wird.

Neben der WLAN-Verbindung bietet der Echo Show auch Bluetooth, Zigbee, Thread und Matter, er ist also für die Zukunft bestens gerüstet. Ganz egal ob Steckdosen, Lampen, Sensoren oder andere Smart Home Geräte, in Zukunft wird sich quasi alles über den Echo Hub steuern lassen. Ein paar Minuspunkte gibt es für die Benutzeroberfläche. Diese reagiert zum Teil ein bisschen träge und lässt sich nur beschränkt individualisieren. Was die Optik angeht, seid ihr größtenteils an die Vorgaben von Amazon gebunden.

Echo Hub | Smart-Home-Bedienpanel (8 Zoll) mit Alexa | Kompatibel mit Tausenden... ECHO HUB — Ein benutzerfreundliches, Alexa-fähiges Bedienpanel für deine Smart-Home-Geräte. Frag einfach Alexa oder tippe auf das Display, um...

DEIN SMART HOME PERFEKT PERSONALISIERT — Passe auf deinem Dashboard angezeigte Steuerelemente und Widgets an deine Bedürfnisse an, um jederzeit...

Weitere empfehlenswerte Amazon-Geräte im Angebot

Neben dem Echo Hub verkauft Amazon ja noch einige weitere seiner Produkte zum Sparpreis. Sie wird es wohl alle erst wieder Ende rund um den Black Friday so günstig geben wie jetzt. Vielleicht ist ja noch etwas für euch dabei.

