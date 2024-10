iOS 18.1: Diese drei Verbesserung gibt es für die Fotos-App

Noch im Laufe des Oktobers soll das erste größere iOS-18-Update, iOS 18.1, erscheinen. Darin enthalten sind diverse Neuerungen, die vor allem mit der Einführung von Apple Intelligence zu tun haben. Auch die Fotos-App wird im Zuge dessen bedacht und bekommt drei neue KI-gestützte Funktionen. Hierzulande müssen wir auf die Funktionalitäten aber wohl noch etwas warten.

Aufräumen: Unerwünschte Objekte entfernen

Anhand der neuen Aufräumen-Funktion könnt ihr eure Fotos mithilfe von KI noch ein bisschen optimieren, indem ihr Objekte im Bild schnell und einfach entfernen könnt. Das funktioniert ähnlich wie bei Google Fotos oder Photomator einfach über ein Einkreisen, Drauftippen oder Wischen über das Objekt. Habt ihr die Funktion im Bearbeitungsmodus aktiviert, macht Apple euch auch direkt Vorschläge zu Objekten, die entfernt werden könnten.

Optimierte Suche: Mit Beschreibungen Bilder finden

Die Suche nach Bildern in der eigenen schier endlosen Fotos-Mediathek kann schon mal ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Unter iOS 18.1 hat Apple seiner Suchfunktion ein Upgrade spendiert, das es möglich macht, mithilfe sehr spezifischer Beschreibungen nach Bildern zu suchen, wie etwa „Katie auf dem Skateboard im Batik-T-Shirt“. Auch nach Momente innerhalb eines Videos kann gesucht werden; und die Inhalte werden dann tatsächlich von der App gefunden.

Benutzerdefinierte Erinnerungs-Videos erzeugen

Mit der Funktion, die im Englischen „Memory Movie“ getauft ist, erzeugt die Fotos-App ja schon seit geraumer Zeit kurze Erinnerungs-Videos aus euren Fotos und Videos. Unter iOS 18.1 wurde diese Funktion um eine manuelle Eingabe durch die Nutzer erweitert, mit der ihr der App anhand eigener Prompts sagen könnt, zu welchen Themen ein Erinnerungs-Video erzeugt werden soll. Auch hier erlaubt die App sehr spezifische Prompts, sodass ihr zu sehr eng gefassten Themen Videos erstellen lassen könnt.

KI-Funktionen kommen in Deutschland später

Unter iOS 18 hat die Fotos-App zumindest im Design ja schon ein großes Update bekommen. Mit iOS 18.1 und den neuen Apple-Intelligence-Features wird die App aber noch einmal aufgewertet und dürfte damit für viele Nutzerinnen und Nutzer noch ein Stück attraktiver werden.

iOS 18.1 soll noch im Laufe des Oktobers ausgerollt werden. In Deutschland und anderen EU-Ländern wird die Einführung von Apple Intelligence aber wohl noch etwas dauern. Die Regelungen des Digital Markets Act hindern Apple bisher an einem entsprechenden Release. Das Unternehmen ist aber weiterhin mit der EU im Austausch und plant, seine KI auch hierzulande und in deutscher Sprache zu veröffentlichen.