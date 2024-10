iOS 18.1 mit Apple Intelligence soll am 28. Oktober starten

Da Mark Gurman von Bloomberg seinen Power On-Newsletter jeden Sonntag verschickt, haben wir jeden Montag was zu berichten. Nachdem er vorhergesagt hat, dass die neuen M4-Macs am 1. November auf den Markt kommen sollen, will er auch erfahren haben, dass iOS 18.1 am 28. Oktober zum Download freigegeben wird.

iOS 18.1 ist für Apple ein immens wichtiges Update, denn die neuen Version schaltet erstmals Apple Intelligence frei. Hierzulande müssen wir zumindest auf iPhone und iPad auf die smarten Funktionen verzichten, jedoch startet Apple Intelligence zusammen mit macOS 15.1 auch auf deutschen Macs.

Mit iOS 18.1 schaltet Apple die erste Welle an Apple Intelligence-Funktionen frei, unter anderem verbesserte Schreibwerkzeuge zum Umschreiben, Zusammenfassen und Korrekturlesen von Texten. Darüber hinaus bekommt auch Siri eine brandneue Benutzeroberfläche, bei dem die Ränder des iPhones „glühen“. Neu sind Zusammenfassungen für Benachrichtigungen, beispielsweise für die Nachrichten- oder Mail-App. In der Fotos-App wird man dann auch mithilfe von AI unerwünschte Elemente aus Bildern entfernen können.

ChatGPT kommt erst mit iOS 18.2 auf das iPhone

Während Apple Intelligence erste smarte Funktionen liefert, gibt es die angekündigte Integration von ChatGPT erst mit iOS 18.2. Das nächste Punkt-Update wird im Dezember erwartet, wo dann auch der Image Playground und Genmoji erscheinen werden. Die vollständige Überarbeitung von Siri, die eine präzisere App-Steuerung und personalisierte Antworten verspricht, ist für Anfang 2025 geplant.

Wie gesagt: Hierzulande startet Apple Intelligence vorerst nur auf dem Mac. Wenn sich Apple mit der EU geeinigt hat, kommt Apple Intelligence auch auf iPhone und iPad – vermutlich irgendwann im nächsten Jahr. Wir können also einen ersten Einblick bekommen, jedoch warten die meisten Nutzer und Nutzerinnen wohl darauf, dass Apple Intelligence auf mobilen Geräten startet.