Gurman: Apple soll neue M4 Macs am 1. November auf den Markt bringen

Es ist quasi ein offenes Geheimnis, dass Apple noch in diesem Jahr neue Mac-Modelle mit M4-Chip vorstellt. Laut Apple-Insider Mark Gurman, sollen die neuen M4-Macs am 1. November auf den Markt kommen. Erwartet werden neue Versionen des 14- und 16-Zoll MacBook Pro, unter anderem mit M4 Pro und M4 Max Chip.

Des Weiteren berichtet Gurman, dass auch der neugestaltete Mac mini mit M4 und M4 Pro zum gleichen Datum erscheint, ebenso soll der iMac ein Upgrade erhalten und ebenfalls auf den M4-Chip umstellen. Abgesehen davon könnte Apple auch ein überarbeitetes iPad mini zeigen, das angeblich Anfang November starten soll.

Für Anfang 2025 wagt Gurman auch eine Prognose, unter anderem stehen dann Upgrades für das MacBook Air, das iPhone SE und das iPad Air an. Darüber hinaus werden ein neues Magic Keyboard sowie ein aktualisierter AirTag erwartet. Wer auf einen neuen Mac Pro oder Mac Studio wartet, muss sich laut Gurman ein wenig länger gedulden, da die Upgrades erst Mitte bis Ende 2025 erwartet werden.

Plant Apple ein eigenes Mac-Event?

Unklar ist derweil, ob Apple die neuen Macs einfach per Pressemitteilung angekündigt oder in Cupertino ein Mac-Event abhält. Insofern der vorhergesagte Termin von Gurman stimmt, könnte Apple ein paar Tage bis Wochen vorher ein Event abhalten. Es ist aber auch möglich, dass Apple die neuen Macs am 1. November ankündigt und sofort zur Bestellung freigibt.