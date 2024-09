Apple bestätigt kommenden Mac mini mit 5 USB-C-Ports

Schon vor ein paar Wochen sind Gerüchte aufgekommen, dass der kommende Mac mini komplett auf USB-A-Anschlüsse verzichten soll. Und Apple selbst hat jetzt den Mac mini mit 5 USB-C-Ports geleakt, denn MacRumors hat im Code die neue Bezeichnung „Apple Silicon Mac mini (5 Port)“ entdeckt.

Der Code-Schnipsel bezieht sich dabei auf ein noch nicht veröffentlichtes Modell des Mac mini, das demzufolge mit fünf USB-C-Anschlüssen ausgestattet sein wird. Das deckt sich mit früheren Berichten, in denen Mark Gurman von Bloomberg bereits enthüllt hat, dass Apple die alten USB-A-Anschlüsse streichen wird. Ähnlich wie beim Mac Studio werden sich laut Gurman zwei der Anschlüsse an der Vorderseite des neuen Mac mini befinden. Es ist davon auszugehen, dass zumindest einige der Anschlüsse auch Thunderbolt 4 unterstützen.

Der aktuelle Mac mini mit M2 hat zwei Thunderbolt-4- und zwei USB-A-Ports an Bord, während das Modell mit M2 Pro schon vier Thunderbolt-4- und zwei USB-A-Anschlüsse hat. An der Front befinden sich bei den derzeitigen Modellen jedoch keinerlei Anschlüsse.

Mac mini 2024 soll deutlich kleiner werden

Das nächste Apple-Event steht bereits in den Startlöchern, und schon im Oktober soll der neue Mac mini vorgestellt werden. Gurman erwartet das größte Redesign seit 2010, denn der Mac mini soll fast so klein werden wie ein Apple TV. Natürlich steht auch ein Chip-Upgrade an, sodass der Mac mini vom M2/M2 Pro auf den M4 und M4 Pro umsteigt.

Wenn Apple im Oktober einen neuen Mac mini vorstellt, werden auch wir unser M1-Modell aktualisieren.