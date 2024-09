Neuer Mac mini soll auf USB-A-Anschlüsse verzichten

Wir planen in diesem Jahr noch die Anschaffung von zwei neuen Mac mini und freuen uns natürlich sehr darüber, dass Apple seinem kleinen Desktop-Computer in den kommenden Monaten ein Update verpassen dürfte. Erste Details dazu liefert jetzt natürlich Mark Gurman in seinem wöchentlichen Newsletter.

Zunächst einmal könnte alles schneller gehen, als geplant. Noch in diesem Monat soll der neue Mac mini mit M4-Prozessor an den Start gehen. Allerdings nennt Gurman für dieses Modell keine konkreten Details. Das könnte durchaus darauf hindeuten, dass das bisherige Design mit einem neuen Chip aktualisiert wird – das aber nur als unsere Vermutung.

Richtig spannend dürfte es dann mit der High-End-Variante werden, die laut Gurman frühestens im Oktober starten wird. Dieses wird mit einem M4 Pro Prozessor ausgestattet sein und zudem über ein neues Design verfügen. Das sagt Mark Gurman im Detail:

Die M4 Pro-Version wird fünf USB-C-Anschlüsse haben (drei auf der Rückseite und zwei auf der Vorderseite wie der Mac Studio). Dieses Modell wird auch einen Ethernet-Anschluss, einen HDMI-Anschluss und einen Kopfhöreranschluss haben. Aber bereite dich darauf vor, dich von den USB-A-Anschlüssen zu verabschieden, die es am aktuellen Mac mini gibt.

Äußerlich soll es das erste Re-Design seit 2010 geben. Obwohl das Netzteil im Mac mini integriert bleibt, soll seine Größe auf das Niveau eines Apple TV schrumpfen. Das wäre schon wirklich erstaunlich klein. Wir sind gespannt!