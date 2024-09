Die Highlights der Woche: Die erste Katze ist aus dem Sack

Die nächste Apple-Keynote sollte eigentlich am 10. September stattfinden, so zumindest lautete die Vorhersage der Gerüchteküche. Am Ende ist es der 9. September geworden – wohl auch, weil am 10. September das „TV-Duell“ zwischen Donald Trump und Kamala Harris stattfinden wird. In Sachen Aufmerksamkeit hätte Apple selbst mit einem neuen iPhone gegen dieses Event keine Chance.

Der 9. September ist für Apple übrigens ein nicht ganz unbedeutendes Datum. Im Jahr 2014 hat Apple an genau diesem Tag die erste Apple Watch vorgestellt. Wäre das nicht ein passender Anlass für eine neue Apple Watch X mit einigen besonderes Features, so wie damals beim iPhone X? In acht Tagen werden wir schlauer sein.

Für uns bedeutet das: Die nächsten Tage sind komplett vollgepackt. Am Montag kommt Freddy aus seinem wohlverdienten Urlaub zurück, am Mittwoch geht es für uns auf nach Berlin zur IFA. Die Wettervorhersage meint es dabei nicht gut mit uns: An den Messetagen werden über 30 Grad erwartet – das werden vier richtig anstrengende Tage. Am Sonntag dürfen wir dann kurz durchschlafen, bevor am Montag dann die Keynote ansteht.

Neues wird es rund um die IFA auch von Philips Hue geben. Eine große Welle mit zahlreichen neuen Produkten erwarten wir aber nicht. Doch immerhin dürfte der Start der Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K kurz bevor stehen. Die neue Generation hat sich Anfang der Woche erneut in einem Online-Shop gezeigt. Auf hueblog.de haben wir mehr Infos für euch gesammelt.

