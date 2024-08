Anker Prime 100W Ladegerät: Kompakte Neuerscheinung mit klappbarem Stecker

Bei uns in der Redaktion kommen immer wieder gerne die praktischen Zubehörprodukte von Anker zum Einsatz, wenn es darum geht, unsere liebsten Apple-Geräte aufzuladen. Mit der Anker Prime-Reihe hat der bekannte US-Hersteller eine Premium-Serie der nächsten Generation auf den Markt gebracht, die seit Mitte August dieses Jahres auch in Deutschland verfügbar gemacht wurde.

Zur Anker Prime-Reihe gehört auch ein neues und sehr kompaktes Premium-Ladegerät, das auf eine Gesamtleistung von 100 Watt kommt und über insgesamt drei Anschlüsse verfügt. Alle Produkte der neuen Prime-Serie setzen auf die fortschrittliche GaN-Technologie (Galliumnitrid), eine intelligente Leistungssteuerung und maximale Sicherheit.

Das faltbare Anker Prime-Wandladegerät mit 100 Watt Leistung verfügt über zwei USB-C- sowie einen USB-A-Slot. Dank der Prime-Technologie nutzt jeder Port immer nur genau die Energiemenge, die das zu ladende Gerät auch wirklich benötigt. Mit der ActiveShield 2.0-Technik werden die Temperaturen jederzeit genauestens überwacht, um Ladegerät und die angeschlossenen Geräte zu schonen.

Kleinere Fläche als eine Kreditkarte

Die beiden am Ladegerät vorhandenen USB-C-Anschlüsse liefern jeweils eine Leistung von 100 Watt, so dass sich unter anderem ein MacBook Pro 14″ mit M3 Pro-Chip in nur 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent aufladen lässt. Der USB-A-Anschluss kann allein maximal 22,5 Watt liefern. Werden drei Geräte gleichzeitig angeschlossen, verteilt sich die Gesamtleistung von 100 Watt entsprechend auf die drei Ports: Jeweils 24 Watt für den USB-A- und den oberen USB-C-Anschluss, sowie 65 Watt für den unteren USB-C-Port.

Ich konnte das Anker Prime 100W-Ladegerät kurz nach dem Erscheinen bereits ausprobieren und bin vor allem begeistert von der Gesamtleistung bei gleichzeitig sehr kompakter Größe. Für letzteres sorgt nämlich auch ein zusammenklappbarer Stecker, der die Maße im gefalteten Zustand auf nur 6,7 x 4,45 x 2,9 cm reduziert und das Ladegerät damit ideal für das Reise- und Berufsgepäck macht. Die Fläche des Zubehörs ist damit kleiner als die einer Kreditkarte. Mit einem Gewicht von 170 Gramm ist das Ladegerät allerdings auch vergleichsweise schwer. Zum Vergleich: Etwa gleich große Ladegeräte, beispielsweise das 30W-USB-C-Netzteil von Apple oder ein 65W-Ladegerät von Acefast mit drei Ports kommen auf 112 bzw. 137 Gramm.

Klappmechanismus rastet sanft ein

Eine der Neuerungen, die es so noch nicht oft mit einem EU-Stecker gegeben hat, ist die Möglichkeit, die Ladepins in einem 90-Grad-Winkel einzuklappen, um das Gerät noch kompakter zu gestalten. Der Mechanismus ist genau abgestimmt und rastet in beide Richtungen sanft ein. Aufgrund der zusätzlichen handschmeichelnden Faktoren des Ladegeräts bekommt man daher durchaus Lust, den Klappmechanismus wieder und wieder zu betätigen, einfach nur, weil es sich sehr angenehm anfühlt.

Im ausgeklappten Zustand in die Steckdose gesteckt, ist dann ein minimales Spiel für das Ladegerät vorhanden, das selbiges minimal nach unten kippen und etwas wackeliger gestaltet als starre Ladepins. Grundsätzlich muss man aber an dieser Stelle keine Angst haben, dass hier etwas bricht oder auseinanderfällt – die Konstruktion ist wertig und sicher. Im entfalteten Zustand an der Steckdose sieht man dem Ladegerät nicht einmal an, dass es sich zusammenklappen lässt.

Das Anker Prime 100W Ladegerät lässt sich ab sofort zum Preis von 79,99 Euro bei Amazon inklusive einer Prime-Option mit Same Day Delivery bestellen. Es gibt durchaus günstigere GaN-Ladegeräte mit 100 Watt Maximalleistung und drei Anschlüssen, jedoch dürfte die Neuerscheinung vor allem im Hinblick auf das kompakte Design, den klappbaren Stecker und die sehr hochwertige Verarbeitung deutliche Pluspunkte bieten.

Anker Prime Ladegerät, 100W USB-C Ladegerät, 3 Port GaN faltbares und kompaktes... 100W Schnellladegerät für mehrere Geräte: Lade drei Geräte gleichzeitig über zwei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Anschluss für eine...

Maximale Power mit USB-C: Jeder USB-C-Anschluss liefert eine Leistung von 100W, sodass du dein MacBook Pro 14" (M3 Pro) in 30 Minuten von 0% auf 50%...