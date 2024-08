Apple verschickt Keynote-Einladung für den 9. September

Es wurde schon seit Wochen spekuliert und am Ende überrascht uns Apple zumindest ein kleines bisschen. Die nächste Keynote steht an und nun gibt es auch die offizielle Einladung. Anders als vermutet findet die nächste Apple-Präsentation nicht am 10. September statt, sondern bereits am 9. September um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Was vorgestellt wird, verrät Apple natürlich noch nicht – man muss aber kein Prophet sein, um das nächste iPhone am Horizont entdecken zu können.

Die Keynote steht unter dem Motto „It’s Glowtime“ und findet wie gewohnt im Apple Park statt. Aber was will Apple uns mit dem Motto sagen? Wir sind gespannt auf eure Vermutungen in den Kommentaren.

Wie immer werdet ihr die Keynote über die üblichen Kanäle verfolgen können. Es wird einen Live-Stream auf der Apple-Webseite geben, alternativ könnt ihr über die Apple TV App auf eurem Endgerät oder auch über YouTube zuschauen. Und selbstverständlich gibt es auch von uns wieder einen Live-Ticket in deutscher Sprache – für alle die, die keinen Stream anschauen möchten oder nebenher mitlesen wollen.