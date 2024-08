Gamescom 2024: Neue Rekorde und wichtige Impulse für die Games-Politik

Die Gamescom in Köln gehört zu einer der bedeutendsten Events für Computer- und Videospiele und die entsprechende Games-Branche weltweit. In diesem Jahr fand die Messe vom 20. bis zum 24. August statt und wurde von der Koelnmesse und dem Game-Verband der deutschen Games-Branche veranstaltet. Letzterer teilt nun einige spannende Fakten und Zahlen zu den Entwicklungen der diesjährigen Gamescom.

So hat die Gamescom in diesem Jahr in allen strategisch wichtigen Bereichen neue Bestwerte erzielt: Es gab neue Rekorde bei den Ausstellern (über 1.400), bei der Internationalität (Gäste aus 120 Ländern, allein 48 Länderpavillons aus 37 Ländern) oder vor allem bei der internationalen Reichweite (+75 Prozent auf 310 Millionen Views allein bis Samstagabend). Diese Zahlen „unterstreichen, dass die Gamescom als Höhepunkt der weltweiten Games-Branche einmal mehr einen riesigen Sprung nach vorne gemacht hat“, so der deutsche Games-Verband.

Auch die Zahl der Besuchenden stieg von 320.000 im vergangenen Jahr auf jetzt 335.000. Der Gamescom Congress verzeichnete ebenfalls neue Rekorde und verdeutlichte mit 150 Expertinnen und Experten aus aller Welt die großen Potenziale von Games. Beim Gamescom Award prämierten Jury und Fans beim ‚The Heart of Gaming Award’ Spiele, die die Demokratie schützen, und würdigten damit das große gesellschaftliche Engagement vieler Spielestudios.

Deutliche Aussagen bezüglich steuerlicher Games-Förderung

Aus Sicht der Games-Politik in Deutschland ist die Gamescom 2024 ebenfalls ein Erfolg: Nicht nur kamen mit über 500 Politikerinnen und Politikern in diesem Jahr knapp doppelt so viele wie im Vorjahr nach Köln, um den Dialog mit der Games-Branche zu suchen und sich selbst von den aktuellen Entwicklungen zu überzeugen. Auch bei besonders wichtigen Themen wie der steuerlichen Games-Förderung in Deutschland gab es so deutliche Aussagen wie noch nie zuvor. So stellte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in der Politischen Eröffnung eine zeitnahe Umsetzung seitens des Bundes in Aussicht, über dessen Ergebnisse er bereits im kommenden Jahr auf der Gamescom sprechen möchte.

Aber auch zu anderen Themen wurde sich auf der Spiele-Messe viel ausgetauscht, etwa bei direkten Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern auf Ebene der Länder, des Bundes oder der EU oder bei den zahlreichen geführten Touren über die Gamescom. Hierbei ging es neben den Potenzialen von Games für Wirtschaft, Kultur und digitale Innovationen unter anderem um einen zukunftsfesten Jugendschutz, Barrierefreiheit in Games oder die Bewahrung des Kulturguts Games, etwa durch die Internationale Computerspielesammlung (ICS).

Und auch die Gamescom für das kommende Jahr ist schon in Planung: Wie die Veranstalter auf der eigenen Website der Videospiel-Messe mitteilen, wird die Gamescom 2025 vom 20. bis zum 24. August 2025 in Köln stattfinden. Den Startschuss gibt die Gamescom Opening Night Live am 19. August 2025.

Habt ihr der diesjährigen Gamescom einen Besuch abgestattet? Wenn ja, was hat euch am meisten beeindruckt oder interessiert? Wir freuen uns wie immer über eure Eindrücke in den Kommentaren.