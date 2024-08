Wochenend-Gewinnspiel: Dreame H11 Core Nass- und Trockenstaubsauger

Es ist mal wieder Freitag und das hier ist offiziell die letzte News bevor es wieder heißt „Hoch die Hände, Wochenende“. Wir haben mal wieder in unseren Regalen für euch gestöbert und haben ein nettes Gadget für euch gefunden: Den Dreame H11 Core Nass- und Trockenstaubsauger.

Es handelt sich um ein preiswertes Einsteiger-Modell, das aber perfekt dafür geeignet ist, sich mit der Technik der Wischsauger vertraut zu machen. Und ich bin mir absolut sicher, dass auch der H11 Core so einiges an Schmutz von euren Böden sammeln kann.

Der Dreame H11 Core hat einen Listenpreis von 199 Euro und bringt zahlreiche Features mit. Dazu gehören beispielsweise eine verbesserte Reinigung von Kanten, eine Selbstreinigung und auch ein LED-Display zur Anzeige der verbleibenden Akku-Kapazität. Der Nass- und Trockenstaubsauger ist perfekt dafür geeignet, kleine und größere Sauereien von euren Hartböden zu beseitigen.

Wie immer läuft das Gewinnspiel bis Sonntagabend um 23:59 Uhr, am Montag werden wir den Gewinner in unserem News-Ticker bekannt geben. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr dieses Mal nur ein Formular ausfüllen – wir würden uns aber freuen, wenn ihr euch dabei ein bisschen Mühe gebt und uns mit wertvollem Feedback versorgt.

