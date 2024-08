Spotify beschuldigt Apple, Spotify Connect unbrauchbar gemacht zu haben

Dass Apple und der schwedische Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) keine großen Freunde mehr werden, dürfte nach einigen Querelen zwischen den Unternehmen in der Vergangenheit bereits klar sein. Nun gibt es neue Probleme in der eh schon schwierigen Beziehung: Spotify beschuldigt Apple, das Spotify-eigene Features „Spotify Connect“ in einem wichtigen Punkt unbrauchbar gemacht zu haben, nämlich der Steuerung der Lautstärke.

Auf den ersten Blick erscheint diese Funktion nicht sonderlich wichtig, um daraus einen handfesten neuen Streit zu initiieren. Bedenkt man aber, dass Spotify einen Audio-Dienst bereitstellt, ist die Steuerung der Lautstärke ein nicht unwichtiges Feature. Wie TechCrunch berichtet, soll eine vor kurzem angestoßene Änderung von Apple dafür gesorgt haben, dass die Lautstärkeregelung in Spotify Connect nicht mehr funktionieren würde. Sarah Perez von TechCrunch berichtet dazu:

„Beim Streaming auf verbundene Geräte über Spotify Connect auf iOS konnten Nutzer bisher die physischen Tasten an der Seite ihres iPhones verwenden, um die Lautstärke anzupassen. Infolge der Änderung wird dies nicht mehr funktionieren. Um das Problem zu umgehen, werden Spotify iOS-Nutzer stattdessen angewiesen, den Lautstärkeregler im Spotify Connect-Menü in der App zu verwenden, um die Lautstärke auf verbundenen Geräten zu regeln.“

Spotify sieht in dieser Änderung erneut eine Verletzung des europäischen Digital Markets Acts (DMA) – denn bereits in der Vergangenheit hatte sich der Musikstreaming-Dienst bei verschiedenen Problemen mit Apple auf das europäische Gesetz bezogen. Dieses Mal soll es sich um Artikel 6 und 7 handeln, in dem Gatekeeper verpflichtet werden, Drittanbietern die gleichen Dienste zur Verfügung zu stellen.

Spotify stellt alternative Steuerungsmöglichkeit bereit

Im nun vorliegenden Fall beschuldigt Spotify Apple, dass HomePods und das Apple TV systemweit mit dem iPhone kommunizieren können, beispielsweise, um über das iPhone die Lautstärke des HomePods oder des Apple TVs ändern zu können. Zuvor war dies auch mit Spotify Connect möglich, allerdings sorgte die kürzlich erfolgte Änderung von Seiten Apples dafür, dass dieses Feature nicht mehr gegeben war. Bei TechCrunch heißt es dazu:

„Der Streamingdienst sagt, dass man bei Apple angefragt hat, eine ähnliche Lösung für Drittentwickler einzuführen, die mit dem vergleichbar ist, was den Usern des Apple HomePod oder Apple TV-Geräten bereits angeboten wird. Apple teilte Spotify jedoch mit, dass es für den Zugriff auf die Technologie, die die Lautstärke auf iPhones steuert, die Integration von Apps mit HomePod erfordert.“

Es ist allerdings bislang unklar, ob eine komplette Integration von Spotify beim HomePod oder dem Apple TV das Problem mit Spotify Connect wirklich beheben würde. In der Zwischenzeit bietet Spotify laut TechCrunch einen Workaround an, der ab dem 3. September dieses Jahres verfügbar sein soll:

„Um das Problem zu umgehen, werden Spotify iOS-User stattdessen angewiesen, den Lautstärkeregler im Spotify Connect-Menü in der App zu verwenden, um die Lautstärke auf verbundenen Geräten zu steuern. Das Unternehmen weist darauf hin, dass dieses Problem weder User betrifft, die die Lautstärke über iOS-Bluetooth- oder AirPlay-Sitzungen steuern, noch User auf Android. Es betrifft nur diejenigen, die über Spotify Connect über iOS hören.“

Es bleibt also abzuwarten, wie sich dieses Problem zwischen Apple und Spotify lösen wird. Der Musikstreaming-Dienst stellt auf der eigenen Support-Seite weitere Informationen zu Spotify Connect und den Änderungen Apples bereit.