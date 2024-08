iOS 18: ChatGPT-Integration soll laut Apple „bis Ende des Jahres“ kommen

Am Donnerstag der vergangenen Woche stellte Apple die aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens vor. Während der Bekanntgabe für Analysten berichtete Apple-CEO Tim Cook auch von der geplanten ChatGPT-Integration in iOS 18, iPadOS 18 und macOS Sequoia und nannte erstmals auch einen Zeitrahmen (via MacRumors).

„Bis Ende des Kalenderjahres“ solle ChatGPT den Weg in die neuen Betriebssysteme von Apple finden, so Tim Cook bei der vierteljährlichen Gewinnmitteilung. Zuvor hatte Apple als Zeitfenster „später in diesem Jahr“ angegeben, beispielsweise bei der ersten Vorstellung der Mobil- und Desktop-Software während der WWDC 2024-Entwicklerkonferenz im Juni dieses Jahres. „ChatGPT wird bis zum Ende des Kalenderjahres integriert“, antwortete Cook auf die Frage nach dem Zeitplan für die Apple Intelligence-Funktionen.

Mit Apple Intelligence gibt es ab Herbst in englischer Sprache KI-Funktionen auf dem iPhone. Gleichzeitig hat Apple mit OpenAI eine Vereinbarung getroffen, so dass der Chatbot ChatGPT tief ins System integriert ist und erweiterte Aufgaben übernehmen kann. Normalerweise geht man davon aus, dass Apple für die Verwendung der Technologie Geld an OpenAI bezahlt, doch Quellen berichten, dass dies nicht der Fall sei.

ChatGPT: Kostenlose Nutzung ohne OpenAI-Account möglich

ChatGPT soll auf iPhones, iPads und dem Mac kostenlos angeboten werden und keine Account-Erstellung bei OpenAI notwendig machen. Wer bereits ein ChatGPT Plus-Abonnement besitzt, kann allerdings das eigene Konto verbinden, um die Premium-Features des Chatbots zugreifen zu können. Laut Apple sollen ChatGPT-Anfragen auf Apple-Geräten nicht von OpenAI gespeichert werden, zudem sollen die IP-Adressen der User anonymisiert werden.

Zu Beginn der letzten Woche wurde eine erste Betaversion von iOS, iOS 18.1, inklusive Apple Intelligence-Funktionen verteilt. In dieser findet sich die ChatGPT-Integration allerdings noch nicht. Wer später Apple Intelligence auf einem Gerät verwenden möchte, benötigt mindestens ein iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max, ein iPad mit M1-Chip oder neuer, oder einen Mac mit Apple Silicon-Chip. Zunächst werden die Funktionen von Apple Intelligence in englischer Sprache bereitgestellt werden, weitere Sprachen sollen später folgen. Ob die KI-Features auch in der EU nutzbar sein werden, steht bislang noch nicht fest.