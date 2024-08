Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II mit 10 Prozent Rabatt bei Amazon erhältlich

Nach langer Wartezeit ist die neue Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II (Amazon-Link) Anfang Juli gestartet und kann ab sofort auch bei Amazon bestellt werden. Günstig ist die neue Überwachungskamera nicht, doch auch ich freue mich sehr auf das neue Modell, das ich euch in Kürze gerne in einem ausführlichen Testbericht vorstellen möchte. Erstmals gibt es die Kamera auch in der Farbvariante Anthrazit und Amazon bietet euch aktuell einen 10 Prozent Gutschein auf der Produktseite an, der auch für die silberne Variante gültig ist.

Die eingebaute Full-HD-Kamera verfügt über ein 145 Grad Sichtfeld, DualRadar-Sensoren und einen manuell dreh- und neigbaren Kamerakopf, der jedoch nicht per App steuerbar ist. Des Weiteren kann die Eyes Außenkamera II zwischen menschlichen Aktivitäten und anderen Bewegungen unterscheiden, um Fehlalarme zu vermeiden. Um die Privatsphäre Dritter zu wahren, können einzelne Bereiche geschwärzt und von der Aufnahme ausgeschlossen werden.

Farbige Lichter sorgen für eine schöne Fassadenbeleuchtung

Neben der Kamera kommt ein 1.100 Lumen helles Frontlicht zum Einsatz, das von farblichen Ober- und Unterlichtern ergänzt wird. Die 75 dB laute Sirene kann Einbrecher in die Flucht schlagen und in Verbindung mit anderen Bosch Smart Home Komponenten könnt ihr diverse Automationen anlegen. Zur Nutzung der Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II ist kein Abonnement notwendig, außerdem könnt ihr die letzten 100 Videoclips für eine Woche lang kostenlos in der Cloud speichern. Darüber hinaus bietet das Cloud+-Abonnement optional die Möglichkeit, sowohl die Speicherdauer als auch die Länge der Videoclips zu erweitern. Besonders clever: die Erweiterung deckt alle Kameras im Bosch Smart Home System ab. Das Abo kostet 2,99 Euro im Monat oder 29,99 Euro im Jahr.

Beachtet, dass der Anschluss der Kamera per Stromkabel erfolgt, ein Akkubetrieb ist nicht möglich. Ihr könnt die Kamera auch autark betreiben, wobei der volle Funktionsumfang nur mit dem Bosch Smart Home-System und Bridge freigeschaltet wird. Bei Amazon könnt ihr euch sowohl die Variante in Silber als auch Anthrazit mit 10 Prozent Rabatt sichern und bezahlt dann 323,96 Euro statt 359,95 Euro.