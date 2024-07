Bosch Smart Home: Eyes Außenkamera II ab sofort erhältlich

Vor gut einem Jahr angekündigt, ist die neue Eyes Außenkamera II von Bosch Smart Home endlich erhältlich. Das freut mich riesig, denn ich verbaue in meinem Haus alle erdenklichen Komponenten von Bosch Smart Home. Da meine Fassade aktuell gedämmt wird, kann ich in Kürze auch die neue Eyes Außenkamera II anschrauben. Was die neue Kamera kann und welche Funktionen es gibt, verrate ich euch folgend.

Erstmals ist die Eyes Außenkamera II nicht nur in Silber verfügbar, sondern auch in einem ansprechenden Anthrazit. Mit 1.100 Lumen gibt es ein starkes Frontlicht, das von farblichen Ober- und Unterlichtern ergänzt wird. Die 75 dB laute Sirene kann Einbrecher in die Flucht schlagen und in Verbindung mit anderen Bosch Smart Home Komponenten könnt ihr diverse Automationen anlegen.

Die neue Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II bietet ein 145 Grad Sichtfeld, DualRadar-Sensoren und einen manuell dreh- und neigbaren Kamerakopf für die ideale Kontrolle des zu überwachenden Bereichs. Dank 3D-Bewegungserkennung und smarter Videoanalyse unterscheidet die Kamera menschliche Aktivitäten von anderen Bewegungen – wie zum Beispiel eine streunende Katze oder einen im Wind wehenden Zweig – was Fehlalarme vermeidet. Um die Privatsphäre Dritter zu wahren, können einzelne Bereiche geschwärzt und von der Aufnahme ausgeschlossen werden.

Für den vollen Funktionsumfang der Eyes Außenkamera II wird kein zusätzliches Abonnement benötigt. Es werden die letzten 100 Videoclips für eine Woche lang kostenlos sowie zugriffsgeschützt in der Cloud gespeichert und diese lassen sich im Bedarfsfall auch sichern. Darüber hinaus bietet das Cloud+-Abonnement optional die Möglichkeit, sowohl die Speicherdauer als auch die Länge der Videoclips zu erweitern. Besonders clever: die Erweiterung deckt alle Kameras im Bosch Smart Home System ab. Das Abo kostet 2,99 Euro im Monat oder 29,99 Euro im Jahr.

Die Funktionen der Eyes Außenkamera II von Bosch

Auflösung: 1080p Full HD (1920 x 1080p)

Zusätzlicher In-Bild-Zoom

IP Schutzklasse: IP 55

Umgebungstemperatur: -20°C bis 50°C

Versorgungsspannung: 230 V AC

Gewicht: 900 g (inkl. Zubehör und Verpackung: 1 448 g)

Erfassungsbereiche: Horizontal 130° (+ 80° Rotation), Vertikal 70° (+ 25° Neigung), Diagonal 145°

Erfassungsbereich Radar: 180° (Reichweite von 10 m)

Anschlüsse: WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Die Eyes Außenkamera II ist ab sofort in Silber und Anthrazit für jeweils 359,95 Euro direkt beim Hersteller erhältlich. Die Lieferzeit gibt Bosch mit zwei bis vier Werktagen an. Bei Amazon ist die neue Kamera ebenfalls gelistet, allerdings etwas teuer und aktuell noch mit einer Lieferzeit von bis zu 3 Monate. Das sollte sich in Kürze ändern.