Apple strebt Kooperation mit KI-Chatbot Google Gemini an

Im Herbst startet die große Revolution bei Apple, denn mit iOS 18 stellt Apple Apple Intelligence der breiten Masse zu Verfügung. Zuerst startet Apple Intelligence nur in den USA, hingegen müssen wir uns hierzulande deutlich länger gedulden, unter anderem ist Apple Intelligence nicht mit den EU-Regularien kompatibel. Neben dem eigenen Sprachmodell setzt Apple auch auf eine Kooperation mit ChatGPT, um komplexere Abläufe an den KI-Assistenten abgeben zu können.

Auch Google bietet mit Google Gemini einen eigene Künstliche Intelligenz an, die bisher nur auf Android-Geräten läuft. Glaubt man den Informationen von Mark Gurman, ist Apple auch mit Google in Verhandlungen, um Google Gemini auf das iPhone zu bringen. Gurman schreibt, dass Apple plant, die Partnerschaft mit Google in diesem Herbst zu formalisieren, etwa zu dem Zeitpunkt, zu dem Apple Intelligence der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Auf den ersten Blick scheint die Integration eines weiteren Chatbots nicht notwendig, da ChatGPT ohnehin alles abdeckt. Apples Leiter der Softwareentwicklung Craig Federighi sagte in einem Interview im letzten Monat, dass Apple plant, in Zukunft weitere Chatbots zu unterstützen, so dass man auswählen kann, welchen Helfer man benutzen möchte.

Meta möchte auch auf das iPhone, darf aber nicht

Während Apple weiterhin mit Google in Gesprächen ist, hatte auch Meta Interesse bekundet, allerdings hat Apple dankend abgelehnt, da man nicht mit den Datenschutzrichtlinien von Meta einverstanden ist.

Bleibt abzuwarten, ob die Verhandlungen zum Erfolg führen und wann Apple eine nächste Kooperation angekündigt. Ob Google wirklich auf das iPhone möchte, ist fraglich, immerhin haben sie mit Gemini einen perfekt abgestimmten Chatbot für die eigenen Smartphones, der auch ein Verkaufsargument ist. Warum also sollte Google den Weg auf das iPhone wagen?