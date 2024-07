Resident Evil 7 ist ab sofort im App Store erhältlich

Es ist schon eine ganze Weile angekündigt, jetzt kann es endlich aus dem App Store geladen werden. Resident Evil 7 (App Store-Link) mit dem Zusatz „Biohazard“ steht ab sofort für Mac, iPhone und iPad zum Download bereit. Das Spiel benötigt mindestens ein iPhone 15 Pro (Max) oder ein iPad oder Mac mit M-Prozessor.

Großer Download nach der Installation der App

Bevor es losgehen kann, ist allerdings etwas Geduld gefragt. Der eigentliche Download aus dem App Store ist zwar nur rund 1 GB groß, nach dem ersten Start auf meinem iPad Air mussten aber noch 10 GB Daten nachgeladen werden. Dazu muss das Spiel geöffnet bleiben, so dass das Gerät für rund 20 Minuten nicht genutzt werden kann. Das hätte man technisch bestimmt besser lösen können, zumal der Download bei mir zwischendurch auch abgebrochen ist.

Wenn es dann endlich losgeht, ist man wieder in der Rolle des Ethan Winters unterwegs, der eine Nachricht von seiner lange verschollenen Frau Mia erhält. In einem verfallenen Herrenhaus sucht er nach Antworten, die natürlich mehr als gruselig ausfallen. In der leicht unheimlichen Villa sucht man nach Hinweisen auf Mias Verschwinden und stößt dabei auf einige besonders nette Bewohner des Hauses.

Sobald ihr mit dem Auto an der Villa angekommen seid, sollte euer erster Weg in das Menü des Spiels führen. Dort könnt ihr nämlich noch einmal ordentlich an der Grafik schrauben und beispielsweise die Auflösung deutlich nach oben setzen. Resident Evil 7 sieht dann im Anschluss richtig klasse aus – gemessen daran, dass auf einem tragbaren Gerät gespielt wird.

Und die Atmosphäre? Hier braucht Resident Evil 7 keine fünf Minuten, bis es gruselig wird. Schon nach wenigen Metern seht ihr die ersten Wesen durch das Gebüsch laufen und die Dunkelheit gepaart mit dem kleinen Sichtfeld und den Atemgeräuschen sorgen für den Rest. Hier kommt definitiv eine Ladung Horror auf euch zu.

Resident Evil 7 macht mit Controller am meisten Spaß

Resident Evil 7 ist bereits 2017 für andere Plattformen erschienen, auf denen natürlich mit einem Controller gespielt wurde. Auf iPhone und iPad gibt es zwar eine Touch-Steuerung, diese empfand ich aber als deutlich herausfordernder. Besser läuft es mit einem Controller, daran besteht für mich kein Zweifel.

Praktisch: Speicherstände können zwischen Mac, iPhone und iPad über die iCloud synchronisiert werden. Die Vollversion des Spiels kann nach einiger Zeit per In-App-Kauf für 19,99 Euro freigeschaltet werden. Für den gleichen Preis gibt es später noch ein Content-Paket mit weiteren Inhalten.