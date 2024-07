Spotify: Tests für Notfallwarnungen in Schweden angelaufen

Der bekannte schwedische Musikstreaming-Dienst Spotify (App Store-Link) wagt sich mit einem aktuellen Test auf neues Terrain: Der Dienst testet ein Notfallwarnsystem im Heimatmarkt Schweden. Laut Codehinweisen, die in der Spotify-App gefunden wurden, denkt das Unternehmen über ein System nach, das helfen würde, öffentliche Ankündigungen zu verbreiten. Diese beziehen sich auf Ereignisse wie „Unfälle, ernste Ereignisse oder Unterbrechungen wichtiger Dienste“.

Das Unternehmen bestätigte gegenüber TechCrunch, dass man ein solches System testet, erklärte aber nicht, warum es daran interessiert ist, den eigenen Usern diese Art von Service zu bieten. Es gibt kein schwedisches Gesetz, das die App dazu verpflichtet. Spotify erklärt, dass man im Moment nur erforsche, ob die App so etwas wie ein Notfallwarnsystem unterstützen könnte oder nicht.

Die Funktion wurde zuerst von dem Technologen und Reverse-Engineer Chris Messina (https://www.threads.net/@chris) aufgedeckt. Er stellte die Theorie auf, dass ein Notfallwarndienst Spotify-User dazu bringen könnte, ihre App-Benachrichtigungen zu aktivieren. Oftmals deaktivieren Nutzer und Nutzerinnen die Benachrichtigungen von unwichtigen Apps, beispielsweise aus dem Bereich der sozialen Netzwerke oder der Unterhaltung, was es der App erschwert, Aufmerksamkeit zu erregen und neue Funktionen zu vermarkten.

Auch Meta und Google bieten Notfallwarnungen an

Die Unterstützung von Notfallwarnungen könnte aber auch die Position von Spotify als unverzichtbare App festigen, die man immer dabei haben sollte. Außerdem betritt Spotify damit das Terrain von Meta, denn das soziale Netzwerk bietet seinem Publikum seit fast einem Jahrzehnt mit der Funktion „Safety Check“ die Möglichkeit, sich bei größeren Katastrophen auf dem Laufenden zu halten. Auch Google hat sich die Popularität seiner App zunutze gemacht, um die eigenen User vor Katastrophen zu warnen, wie etwa mit Erdbebenwarnungen auf Android.

In den USA haben Gesetzgeber bereits die Idee erwogen, Online-Video- und Streaming-Apps zu verpflichten, zusätzlich zu Fernseh- und Radiosendern sowie Kabelfernsehsystemen Notfallwarnungen zu unterstützen. Codehinweise in der Spotify-App erwähnen die Funktion in den folgenden Sätzen:

„Notfallwarnungen in Schweden“

„Öffentliche Notfallwarnungen empfangen“

„Wichtige öffentliche Bekanntmachung, IPA, ist das System, das verwendet wird, um die Öffentlichkeit in Schweden bei Unfällen, schwerwiegenden Ereignissen oder Unterbrechungen wichtiger Dienste zu warnen“

„Besuchen Sie die Website der schwedischen Agentur für zivile Notfälle für weitere Informationen.“

Ein Vertreter von Spotify bestätigte den Test in einer Stellungnahme und erklärte, dass dieser vorerst nur in Schweden getestet werde. „Bei Spotify führen wir routinemäßig eine Reihe von Tests durch, um unser Nutzererlebnis zu verbessern“, hieß es. „Einige dieser Tests ebnen den Weg für unser breiteres Nutzererlebnis, während die meisten nur als wichtiger Lernprozess dienen.“