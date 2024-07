Juni 2024: Die besten neuen Apps und Spiele

Auf dem iPhone-Event im letzten September wurde es zum ersten Mal gezeigt, jetzt ist es endlich soweit: Assassin’s Creed Mirage steht im App Store zum Download bereit. Es handelt sich um ein Spiel in Konsolen-Qualität, das nur auf dem iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max gespielt werden kann. Etwas mehr Auswahl gibt es auf dem iPad, hier wird wenigstens ein M1-Chip vorausgesetzt. Der Download selbst ist übrigens kostenlos und ihr könnt die ersten paar Minuten von Assassin’s Creed Mirage einfach so ausprobieren – und bereits das ist ein Erlebnis.

Das Ziel von Zerocam ist es, das iPhone in eine Point-and-Shoot-Kamera zu verwandeln. Wenn man die App öffnet, sieht man lediglich eine Vorschau des Bildes im Sucher und die Aufnahmetaste. Die App verfügt über keinerlei Einstellungen oder Optionen, aus denen man wählen könnte. Laut den Entwicklern Sergio Rodriguez Rama und Dmitry Novikov sollen sich User darauf konzentrieren können, den Moment einzufangen, anstatt sich Gedanken über die besten Kameraeinstellungen machen zu müssen.

In Japan und den USA ist das als „Wassermelonen-Spiel“ bekannte Suika bereits viral gegangen und wurde dort zum Streaming-Hit vieler Gamer. War das bunte Casual Game zunächst vom Beamer-Hersteller XGIMI als kleine Zugabe für die eigenen Decken-Projektoren der Reihe „Aladdin“ gedacht, wurde Suika danach kurzerhand zum meistgeladenen Spiel für die Nintendo Switch des vergangenen Jahres. Danach folgte ein offizielles Release des Spiels als iPhone- und iPad-App in den USA – und nun, einen Monat später, auch eine Veröffentlichung im deutschen App Store.

Die Leica Camera AG hat gestern die App Leica LUX vorgestellt, eine professionelle Kamera-App, die für ein Leica-Feeling auf dem iPhone sorgen soll. Leica LUX ermöglicht es, in die Welt der Leica Fotografie und Objektive einzutauchen und die vom Entwicklerteam als „Leica Looks“ bezeichneten Stile mit ihrer eigenen Bildästhetik erstmals auch mit einem iPhone zu erzeugen. Die App richtet sich sowohl an erfahrene Fotografie-Fans als auch für Neulinge für spontane Schnappschüsse bis hin zu künstlerischen Fotos.

Return to Monkey Island ist der sechste Teil der Monkey Island-Spieleserie und spielt zeitlich nach dem zweiten Teil LeChuck’s Revenge aus dem Jahr 1991. Gut möglich, dass ihr eines der Spiele in eurer Kindheit gespielt habt. Falls euch das Gameplay schon immer gefallen hat, könnt ihr Return to Monkey Island+ ab sofort auch bei Apple Arcade spielen.

Kinder lassen sich schnell und gerne für Musik begeistern. Nicht alle Inhalte sind jedoch auch kindgerecht und sollten möglicherweise nicht unbedingt an die Ohren der Kleinen gelangen. Um den Kids ein möglichst fokussiertes und ablenkungsfreies Musik-Erlebnis zu bieten, hat der appgefahren-Leser und Entwickler Oliver Janssen aus dem norddeutschen Oldenburg kurzerhand die App Muky kreiert. Die App ermöglicht es, elterngesteuerte Musik-Playlists über Apple Music zu erstellen und zu verwalten.

Über The Pathless konnten wir bereits 2020 berichten. Vor knapp vier Jahren ist das Spiel auf Apple Arcade gestartet und war dort dann bis zum vergangenen Oktober erhältlich. Jetzt durfte das Entwicklerteam sein Werk offenbar als normale App veröffentlichen, ab sofort könnt ihr das Spiel für iPhone und ganz normal für 9,99 Euro kaufen. Ein etwas anderes Abenteuer, das aber perfekt auf die Touch-Steuerung abgestimmt ist.

Die Lebensmittelwarn-App ist eine App-Version des bereits existierenden Webangebots lebensmittelwarnung.de, das vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit betrieben wird. Über dieses Angebot können sich Verbraucherinnen und Verbraucher über bisherige Produktrückrufe informieren und – dank der App – auch per Push-Benachrichtigung über neue Rückrufe benachrichtigt werden. Das Angebot beschränkt sich dabei allerdings nicht nur auf Lebensmittel, sondern bezieht auch andere Artikel, wie zum Beispiel Badelatschen, Salzstreuer, Mousepads und weiteres ein.