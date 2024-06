Leica LUX: Neue iPhone-Kamera-App für Neulinge und Profis

Die Leica Camera AG hat gestern die App Leica LUX vorgestellt, eine professionelle Kamera-App, die für ein Leica-Feeling auf dem iPhone sorgen soll. Leica LUX ermöglicht es, in die Welt der Leica Fotografie und Objektive einzutauchen und die vom Entwicklerteam als „Leica Looks“ bezeichneten Stile mit ihrer eigenen Bildästhetik erstmals auch mit einem iPhone zu erzeugen. Die App richtet sich sowohl an erfahrene Fotografie-Fans als auch für Neulinge für spontane Schnappschüsse bis hin zu künstlerischen Fotos.

Leica LUX (App Store-Link) steht als kostenloser Download für das iPhone ab sofort im deutschen App Store bereit. Die Anwendung benötigt auf dem Apple-Smartphone mindestens iOS 17.1 oder neuer sowie rund 80 MB eures Speicherplatzes. Als Lokalisierungen stehen Deutsch und Englisch zur Verfügung.

Mit Leica LUX können Nutzer und Nutzerinnen mit bekannten Leica Objektiven experimentieren, ohne eine physische Kamera in den Händen zu halten. Im Aperture-Mode können Bilder im Stil verschiedener klassischer Leica-Objektive aufgenommen werden, darunter das Summilux-M 28 f/1.4 ASPH und das Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH. Über Leicas proprietärer Bildverarbeitungs-Engine, die auf maschinellem Lernen und computergestützter Fotografie basiert, kreieren diese Objektiv-Simulationen den speziellen Look, für den Leica Objektive bekannt sind, einschließlich des charakteristischen Bokeh-Effekts. So kann auch das iPhone Bilder mit der Ästhetik der Leica M-Objektive nachahmen.

Die Welt der Leica Looks

Zudem nutzt die App die Leica-Farbwissenschaft, um eine Auswahl an Farbabstufungen und Filmvoreinstellungen zu bieten, die denen der Leica-Kameras entsprechen. Dazu gehören Optionen wie Leica Classic, Leica Contemporary und Leica Schwarz-Weiß. Durch die proprietäre Bildverarbeitung in Leica LUX werden bereits im Leica Standard-Look Farben und Kontraste anders und natürlicher dargestellt als mit der nativen iPhone-Kamera-App. „Jeder Leica Look wurde entwickelt, um dem geschossenen Bild Tiefe und Charakter zu verleihen“, heißt es dazu auch von Leica.

Die Kamera-App von Leica verfügt über einen Automatikmodus, bietet Fotografie-Fans aber auch Gestaltungsspielraum durch manuelle Kontrolle über wichtige Parameter, wie zum Beispiel die Belichtungskorrektur oder Verschlusszeit. „Damit kann jeder Aspekt eines Fotos nach den eigenen Vorstellungen gestaltet werden“, berichtet Leica. „Ganz gleich, ob erfahrener Profi oder begeisterte*r Amateur-Fotograf*in, Leica LUX gibt jedem die Werkzeuge an die Hand, um professionelle Bilder festzuhalten und dabei der Kreativität freien Lauf zu lassen.“

Leica LUX wird in einem Freemium-Modell angeboten: Die Gratis-Version enthält den Zugriff auf den automatischen Fotomodus, den Aperture-Mode inklusive der Leica Summilux-M 28 f/1.4 ASPH Objektiv-Emulation, sowie fünf Leica Looks. Leica LUX Pro kostet 7,99 Euro/Monat und ermöglicht zusätzlich den Zugriff auf manuelle Kontrollen für Belichtung, Fokus und Weißabgleich, das komplette – und ständig wachsende – Angebot von derzeit 11 Leica Looks und fünf Leica Objektiven. Der Funktionsumfang, inklusive dem Zugang zu exklusiven Leica Inhalten und Events sowie eine Reihe weiterer Funktionen, soll laut Angaben von Leica kontinuierlich erweitert werden.