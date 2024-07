Anker Zolo Powerbank ausprobiert: Notfall-Akku mit Kabel und Display

Ich bin gerade unterwegs und habe die neue Anker Zolo Powerbank (Amazon-Link) in meinen Rucksack geworfen und sie für den Notfall mitgenommen. Ausprobiert habe ich sie aber auch ohne Notfall, denn ich will ja wissen, was die Powerbank kann. Anker setzt aktuell vermehrt auf Stromspender, die schon ein Kabel integriert haben, was auch den Vorteil hat, dass mein keines mehr vergessen kann. Was die Anker Zolo Powerbank bietet und kann, könnt ihr folgend weiterlesen.

Ausgestattet mit 20.000 mAh liefert die Anker Zolo Powerbank eine große Kapazität, mit der man das iPhone 15 Pro beispielsweise vier Mal aufladen kann. Die flugzeugtaugliche Powerbank ist mit 119,9 x 73,4 x 31,4 Millimeter und 353 Gramm noch als kompakt zu bezeichnen, wobei ihr das USB-C Kabel auch als Trageschlaufe verwenden könnt. Da das Kabel entsprechend verstaut leicht einrastet, kann man die Powerbank an der Schlaufe festhalten.

Ein iPhone mit der Anker Zolo Powerbank schnell aufladen

Das integrierte USB-C Kabel liefert eine Leistung von bis zu 30 Watt und kann iPhone und iPad demnach mit maximaler Geschwindigkeit aufladen. Für ein MacBook sind 30 Watt etwas wenig, allerdings könnt ihr es im Notfall auch langsam mit Storm versorgen, unter anderem gibt es auch Support für Power Delivery. Da das 15,2 Zentimeter lange Kabel mit Nylon umflochten ist, fühlt es sich nicht nur hochwertig an, sondern kann auch 10.000 Biegungen standhalten ohne zu brechen. Mit USB-C könnt ihr alle neueren Geräte mit Storm versorgen, zum Beispiel das iPhone 15, zahlreiche iPads, Kopfhörer oder andere Gerätschaften.

Mit der Anker Zolo Powerbank könnt ihr aber nicht nur ein Gerät aufladen, sondern gleich mehrere. Ein USB-C Anschluss mit weiteren 20 Watt pumpt mit einem eigenen Kabel Strom in ein weiteres Gerät und solltet ihr noch Gadgets mit USB-A im Einsatz haben, könnt ihr den seitlichen USB-A Anschluss dafür nutzen. Die volle Geschwindigkeit gibt es aber immer nur dann, wenn ein einzelner Anschuss verwendet wird. Werden mehrere Endgeräte gleichzeitig aufgeladen, dauert alles etwas länger.

Display und Kabel als nette Extras

Die Haptik der Powerbank ist gut und auf dem Display könnt ihr ablesen, wie viel Kapazität im Akku noch vorhanden ist. Gut ist auch die Tatsache, dass man die Zolo Powerbank mit dem integrierten Kabel wieder aufladen kann. Das funktioniert mit 20 Watt Input, allerdings müsst ihr ein Netzteil in Eigenleistung stellen. Unterstützung gibt es auch für das bidirektionale Laden, bei dem ihr sowohl die Powerbank am Netz als auch ein angeschlossenes Gerät gleichzeitig aufladen könnt.

Ankers neue Zolo Powerbank ist derzeit nur in der Farbe Schwarz erhältlich und kann zum Start mit Rabatt gekauft werden. Aktiviert einfach den Gutschein auf der Produktseite, damit ihr nur 26,99 Euro statt 34,99 Euro bezahlt. Wenn die Powerbank in weiteren Farben verfügbar gemacht wird, erfahrt ihr es bei uns.

