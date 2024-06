The Pathless: Mysteriöses Abenteuer jetzt als Premium-Spiel verfügbar

Über The Pathless (App Store-Link) konnten wir bereits 2020 berichten. Vor knapp vier Jahren ist das Spiel auf Apple Arcade gestartet und war dort dann bis zum vergangenen Oktober erhältlich. Jetzt durfte das Entwicklerteam sein Werk offenbar als normale App veröffentlichen, ab sofort könnt ihr das Spiel für iPhone und ganz normal für 9,99 Euro kaufen.

Für ein so aufwendig gestaltetes Abenteuer ist das aus meiner Sicht ein fairer Preis, denn immerhin gibt es auch keine In-App-Käufe oder andere Einschränkungen, mit denen ihr euch nach dem Download des Spiels noch beschäftigen müsstet. Nicht mal ein Gamepad müsst ihr mitbringen, denn The Pathless lässt sich tatsächlich sehr gut mit der Touch-Steuerung spielen.

The Pathless ist ein rund sieben Stunden langes Abenteuer

Und das, obwohl es in The Pathless zum Teil rasant her geht. Wenn ihr mit der Heldin durch die Wälder lauft und mit dem Bogen auf Energie-Felder schießt, erhaltet ihr einen ordentlichen Boost. Mit diesem könnt ihr euch nicht nur schneller durch die offene Welt bewegen, sondern auch Orte erreichen, die sonst nicht erreichbar wären.

So richtig spaßig und rasant wird es allerdings erst, wenn ihr den Adler befreit und als Gefährten gewonnen habt. Zusammen mit ihm müsst ihr auf dem Weg zum Gottermörder, dem ultimativen Gegner in The Pathless, zahlreiche Rätsel lösen und Hindernisse überwinden. Daraus ergeben sich einige interessante Spielmechaniken, die mich jedenfalls überzeugt haben.

Und auch mit der Grafik kann das Spiel durchaus punkten. Klar, The Pathless sieht nicht so spektakulär aus wie etwa die Neuerscheinung Assassin’s Creed Mirage, dafür kann man den Titel aber auch noch auf älteren iPhones und iPads ziemlich gut spielen. Und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut okay, die Spieldauer sollte rund 7 Stunden betragen.