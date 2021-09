AirTag am Fahrrad befestigen: Zwei Halterungen im Fokus

Es ist schon einige Jahre her, seit mir zuletzt ein Fahrrad gestohlen wurde. Damals wurden Keller in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen, in dem wir damals gewohnt haben. Meine Lehre daraus: Man sollte nicht unbedingt das günstigste Vorhängeschloss verwenden. Und wer weiß? Vielleicht hätte ich das gestohlene Fahrrad mit Hilfe eines AirTags ja wiedergefunden?

Passende Halterungen für das kleine Apple-Zubehör kann man sich problemlos mit einem 3D-Drucker selbst anfertigen. Wer solche Möglichkeiten nicht hat oder hochwertigeres Material wünscht, findet im Handel mittlerweile einige Halterungen, die im Spritzgussverfahren hergestellt wurden.

Ausprobiert habe ich die Steinweber AirTag Fahrrad-Halterung, die es für regulär 13,95 Euro bei Amazon gibt. Momentan lässt sich dort sogar ein 20 Prozent Gutschein aktivieren, mit der Preis noch ein wenig weiter sinkt. Schrauben und ein Inbus-Schlüssel gehören zum Lieferumfang dazu, den AirTags (Amazon-Link) selbst müsst ihr natürlich selbst beisteuern.

Die Montage am Fahrrad ist dank der genormten Löcher, die eigentlich für die Befestigung von Flaschenhaltern gedacht sind, keine große Schwierigkeit und innerhalb von wenigen Sekunden erledigt. Allerdings ist die Halterung dann doch schon relativ auffällig, auch wenn der AirTag selbst von außen nicht als solcher zu erkennen ist.

Besser versteckt wäre die AirTag-Halterung beispielsweise unter einem Flaschenhalter. Ich selbst wollte sie unter meinem Abus-Faltschloss verstecken, das ebenfalls am Rahmen befestigt ist. Leider liefert Steinweber bei seiner AirTag-Fahrradhalterung nur 20 Millimeter lange M5-Schrauben mit, die für die Montage an meinem Fahrrad zu kurz waren. Für mich geht es hier also noch mal in den Baumarkt.

Bei meiner weiteren Recherche auf Amazon bin ich dann aber noch auf die Tag Bottle Base von Tagholder.de gestoßen. Hier werden einige pfiffige Design-Ideen umgesetzt und 25 Millimeter lange Schrauben mitgeliefert. Mit einem Preis von 9,95 Euro ist diese Halterung sogar noch eine Ecke günstiger. Ob die Tag Bottle Base das hält, was sie verspricht, werde ich spätestens nächste Woche berichten – meine Bestellung ist jedenfalls schon aufgegeben.

Nun bin ich natürlich schon auf euer Feedback gespannt: Ein AirTag am Fahrrad, ist das für euch eine reine Spielerei oder könnte es tatsächlich der Retter im Fall der Fälle sein?