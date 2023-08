AirTag 2: Welche Funktionen wünscht ihr euch für die neue Generation?

2021 hat Apple die AirTags eingeführt, kleine Tracker, die das Auffinden von Objekten und Gegenständen vereinfachen. Mit entsprechenden Halterungen und Bändern lassen sich AirTags am Schlüsselbund befestigen, im Reisegepäck verstauen oder an Fahrräder montieren. Die Einsatzzwecke sind groß und die kleinen Tracker mit Wo ist?-Technik erfreuen sich großer Beleibtheit. Seit dem Start vor rund 2 Jahren ist nicht viel passiert, lediglich mit iOS 17 wird die Funktionalität optimiert, unter anderem gibt es eine Familienfreigabe.

Anfang August hat sich der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo zu Wort gemeldet und verlauten lassen, dass die nächste AirTag Generation Ende 2024 in Massenproduktion gehen soll. Demnach kann man mit einem AirTag 2 nicht vor 2025 rechnen. Doch was genau kann man an einem AirTag noch verbessern? Wir fassen die Gerüchte (via MacRumors) zusammen.

Design : Es scheint unwahrscheinlich, dass Apple das Design ändern wird. Das runde Layout ist einfach und simpel und passt perfekt für die austauschbare CR2032-Batterie.

: Es scheint unwahrscheinlich, dass Apple das Design ändern wird. Das runde Layout ist einfach und simpel und passt perfekt für die austauschbare CR2032-Batterie. Vision Pro : Eine Integration in Apples kommende AR/VR Brille Vision Pro ist laut Kuo geplant. Was das genau bedeutet, lässt der Analyst nicht verlauten. Gut möglich, dass der Ultrabreitband-Chip dazu verwendet wird, um die Positionsdaten des AirTags an Vision Pro zu übertragen und so eine einfachere Suche möglich gemacht wird.

: Eine Integration in Apples kommende AR/VR Brille Vision Pro ist laut Kuo geplant. Was das genau bedeutet, lässt der Analyst nicht verlauten. Gut möglich, dass der Ultrabreitband-Chip dazu verwendet wird, um die Positionsdaten des AirTags an Vision Pro zu übertragen und so eine einfachere Suche möglich gemacht wird. Neuer U2-Chip : Das iPhone 15 soll einen neuen Ultrabreitband-Chip erhalten und es ist denkbar, dass auch ein AirTag 2 diesen neuen Chip erhält. Ein U2-Chip könnte für eine bessere Genauigkeit und verbesserte Effizienz sorgen.

: Das iPhone 15 soll einen neuen Ultrabreitband-Chip erhalten und es ist denkbar, dass auch ein AirTag 2 diesen neuen Chip erhält. Ein U2-Chip könnte für eine bessere Genauigkeit und verbesserte Effizienz sorgen. Starttermin: Wie schon angesprochen, ist mit einer Markteinführung nicht vor Anfang 2025 zu rechnen.

AirTag im Praxis-Einsatz

Ich nutze ein paar AirTags seit dem Start und musste glücklicherweise noch nie auf diese zurückgreifen. Derzeit sehe ich die AirTags als eine Art Versicherung an: Sollte der Worst-Case eintreten, kann ich meinen Schlüsselbund oder mein Reisegepäck schnell wiederfinden. Unterwegs finde ich es aber spannend und auch beruhigend, prüfen zu können, ob mein Reisegepäck den Weg ins Flugzeug geschafft und ebenfalls den Zielort erreicht hat.

Ich nutze derzeit einen AirTag am Schlüsselbund und setze auf die sehr simple Halterung von Stouchi (Amazon-Link). Hier gibt es einen kleinen Metallring, den man zwischen die Abdeckung und Batterie klemmt. Das hält sehr gut, auch wenn die Farbe von meinem roten Ring leidet. Das ist für mich aber vollkommen okay. Eine kompaktere AirTag-Halterung habe ich bisher nicht gesehen und kann diese Variante nur empfehlen.

Wenn ich dann mal Urlaub mache, reise ich meistens mit einem großen Deuter-Rucksack. Das finde ich einfach etwas bequemer als einen Koffer, vor allem dann, wenn man noch ein paar Schritte laufen muss. Hier könnte man einen AirTag einfach in ein kleines Fach werfen, ich habe meinen AirTag aber mit einer Belkin-Halterung (Amazon-Link) am Schlüsselband im Rucksack befestigt. Bisher hatte ich immer Glück beziehungsweise war die Arbeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Flughafen immer gut und ich musste noch nie auf mein Gepäck warten oder stand ohne Klamotten im Urlaub.

Mein neues VanMoof S5 integriert die Wo ist? Technik von Haus aus, mein altes VanMoof S2 kommt hingegen ohne aus. Und hier habe ich manuell vorgesorgt. Ich nutze die AirBell (Amazon-Link), eine herkömmliche Klingel, die jedoch einen AirTag verstecken kann. Bisher ist mein Rad nicht gestohlen worden, daher musste ich auf den AirTag zum Glück nicht zurückgreifen.

Was ich mir von Apple wünschen würde: Ein AirTag im Kreditkarten-Format. Dann könnte man einen AirTag auch problemlos ins Portemonnaie verfrachten. Bisher gibt es keine Hinweise, dass Apple weitere Formate plant. Als super Alternative haben sich die kleinen Karten von Seinxon bewährt. Diese sind so dick wie zwei Kreditkarten und verfügen über Wo ist? Technik. Wer seinen Geldbeutel mit wichtigen Karten oftmals verlegt, sollte sich die AirTag-Karten von Seinxon mal genauer ansehen.

Wie nutzt ihr die AirTags?

Abschließend sind wir an euren Geschichten interessiert. Wo setzt ihr überall einen AirTag ein? Habt ihr mit einem AirTag zum Beispiel schon gestohlene oder verlorenere Gegenstände wiedererlangt? Wir sind auf eure Erfahrungen in den Kommentaren gespannt.