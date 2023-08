Amazon: Hardware-Chef verlässt Konzern nach mehr als 13 Jahren

Dave Limp, SVP (Senior Vice President) für Geräte und Dienstleistungen bei Amazon, plant, in den kommenden Monaten in den Ruhestand zu gehen. So berichtet das Wall Street Journal. Sein Rücktritt markiert das Ende einer mehr als 13-jährigen Karriere im Unternehmen.

Amazon hat auf der eigenen Website E-Mails von CEO Andy Jassy und Limp an die Angestellten veröffentlicht, in denen sie sich zu Limps Ausscheiden äußern. Jassy sagt, dass Limp „für die nächsten Monate“ in seiner Rolle bleiben werde und dass das Unternehmen plane, „in den kommenden Wochen“ bekanntgeben werde, wer auf Limps Position eingesetzt werde. Andy Jassy berichtet im Artikel weiter:

„Ich bin nach wie vor begeistert und recht optimistisch, was die Produkte und Dienstleistungen angeht, die wir in den Bereichen Devices und Services aufbauen – wir stehen noch relativ am Anfang dessen, was möglich ist und was ich glaube, dass diese Geschäftsbereiche den Kunden und dem Unternehmen bringen werden.“

Limps Abteilung bei Amazon verwaltet beliebte Produkte wie die intelligenten Lautsprecher der Echo-Reihe sowie die Sprachassistentin Alexa. Doch die Abteilung hat in letzter Zeit schwere Zeiten hinter sich: Im November des letzten Jahres kündigte Limp an, dass das Unternehmen einige Mitarbeiter der Organisation entlassen würde.

Limp geht, weil „es an der Zeit ist“, sagte er. „Ich habe eine Version dieses Jobs (Bau und Versand von Unterhaltungselektronik) mehr als 30 Jahre lang mit Unterbrechungen ausgeübt. Ich liebe ihn, aber ich möchte auch mit anderen Augen in die Zukunft blicken. Ich bin mir im Moment nicht sicher, wie diese Zukunft aussieht, mit der bemerkenswerten Ausnahme, dass sie nicht im Bereich der Unterhaltungselektronik liegen wird.“

Das Unternehmen wird seine nächste Veranstaltung zu Geräten und Dienstleistungen am 20. September abhalten, wie Limp auf seiner LinkedIn-Seite ankündigte. In seiner E-Mail sagte Limp: „Ich werde noch ein paar Monate da sein und wir haben mit unseren Herbstprodukten eine Menge zu liefern.“

Foto 2: Amazon.