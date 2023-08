Ling: Sprachlern-App unterstützt mehr als 60 Sprachen

Grundsätzlich geht nichts über einen „richtigen“ Sprachkurs, bei dem man gemeinsam mit anderen Menschen eine neue Sprache lernt, beispielsweise bei einer Volkshochschule. Dies ist jedoch nicht immer möglich oder gewollt, so dass sich auch Sprachlern-Apps im App Store einer großen Beliebtheit erfreuen. Mit Ling (App Store-Link) gibt es bereits seit 2017 ein Angebot, das es mittlerweile erlaubt, über 60 Sprachen aus der ganzen Welt entdecken zu können.

Bei uns im Blog hat sich Ling bisher an der Berichterstattung vorbeigemogelt, aber das soll sich nun ändern. Die Anwendung lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt dazu neben iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer auch rund 58 MB an freiem Speicherplatz. Entgegen der Information im App Store stehen alle Inhalte der Anwendung auch in deutscher Sprache bereit. Die Finanzierung von Ling erfolgt über ein optionales Pro-Abo, das zusätzliche Inhalte und Funktionen freischaltet und für 55,99 Euro/Jahr gebucht werden kann.

Zur Entstehung von Ling gibt es auch eine schöne Hintergrundgeschichte: Simon und Kanyarat lernten sich 2008 während eines Studiums an der Universität Münster kennen und verliebten sich schnell ineinander. Als Simon eine Reise nach Thailand, Kanyarats Heimatland, plante, beschloss er, dass es an der Zeit war, Thai zu lernen. Leider gab es zu dieser Zeit keine Sprachsoftware, die das angeboten hat.

Das Paar sah eine Marktlücke und machte sich daran, die Ling-App selbst zu entwickeln. Nach dem Start im Jahr 2017, lediglich mit einem Thailändisch-Kurs, gewann Ling schnell an Popularität und Anerkennung. Simon und Kanyarat beschlossen, ihre Jobs in Deutschland zu kündigen und nach Thailand zu ziehen, um die Entwicklung ihrer App in Vollzeit weiterzuführen. Mit der Hilfe von muttersprachlichen Experten verfügt die Ling-App mittlerweile über mehr als 60 angebotene Sprachen, die sich erlernen lassen.

Wöchentliche Statistiken, Erfolge und Bestenlisten integriert

Vor der ersten Nutzung hat man sich in Ling mit einem Account anzumelden oder zu registrieren. Dies lässt sich auch über das eigene Apple-Konto erledigen. Im Anschluss wählt man die zu erlernende Sprache sowie das Sprachniveau aus und kann auch noch begründen, für welche Zwecke man die Sprache lernen möchte. Vor der ersten Lektion können auch Lern-Erinnerungen an bestimmten Tagen und Uhrzeiten eingerichtet werden, damit man die kleinen Sessions nicht vergisst. Auch wöchentliche Statistiken, Erfolge und Bestenlisten sind mit an Bord, um für kontinuierliche Motivation zu sorgen.

Jeder Sprachkurs enthält mehr als 200 Lektionen, die das Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören fördern. Nutzer und Nutzerinnen können dabei zwischen Anfänger- und Fortgeschrittenen-Level wählen. Das sind einige der Kernfeatures von Ling:

Mini-Spiele: Kurze Quizfragen, um das Wissen zu testen und Gedächtnisspiele mit Vokabeln

Kurze Quizfragen, um das Wissen zu testen und Gedächtnisspiele mit Vokabeln Chatbot: Übe authentische Dialoge mit dem Ling-KI-Chatbot

Übe authentische Dialoge mit dem Ling-KI-Chatbot Schreiben: Schreibübungen direkt auf dem Gerät zur Förderung des Muskelgedächtnisses

Schreibübungen direkt auf dem Gerät zur Förderung des Muskelgedächtnisses Hören: Hochwertige Audioqualität von Muttersprachlern mit Geschwindigkeitssteuerung für individuelles Lernen

Auch die von vielen Lernenden als lästig empfundene Grammatik der Fremdsprache kommt bei Ling nicht zu kurz. Man will in diesem Bereich jedoch einen Fokus auf einen unterhaltsamen Unterricht legen, damit die Lektionen nicht zu trocken sind. Darüber hinaus ist die Benutzeroberfläche von Ling in 58 Muttersprachen verfügbar, so dass sie von vielen Menschen auf der ganzen Welt verwendet werden kann. Lobenswert ist eine Aktion des Ling-Teams: Seit März 2022 bietet man Nutzern und Nutzerinnen aus der Ukraine die App komplett kostenlos an, egal, wo sie sich auf der Welt befinden, um ihnen das Leben mit dem Erlernen von fremden Sprachen zu erleichtern.

Wer weiterführende Inhalte und Funktionen nutzen möchte, kann das oben bereits erwähnte optionale Ling Pro-Abo buchen. Letzteres bietet über 50 Einheiten mit mehr als 2.000 Wörtern und über 4.000 Sätzen sowie die Möglichkeit, den eigenen Akzent und die Sprachgewandtheit mit Muttersprachlern zu vergleichen, den Fortschritt auf allen Geräten zu synchronisieren, Grammatiktipps, einen erweiterten Chatbot und mehr. Weitere Infos zu Ling finden sich auch auf der Website des Sprachlern-Anbieters.