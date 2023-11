Für unter 10 Euro: Günstige AirTag-Alternative

Wenn es nicht unbedingt ein Schmuckstück für euren Schlüsselbund sein soll, sondern einfach nur ein einfacher Tracker für den Rucksack, den Koffer oder das Auto, dann gibt es bei Amazon jetzt das passende Angebot für euch. Unter dem uns bisher völlig unbekannten Markennamen Olycism werden zwei mit der „Wo ist?“-App kompatible Tracker zum Sparpreis verkauft.

Als Black Friday Angebot gibt es die Tracker für zusammen 19,75 Euro (Amazon-Link). Der Stückpreis liegt also bei unter 10 Euro, was schon wirklich eine Hausnummer ist. Zum Vergleich: Ein einzelner AirTag, der mit der Nahdistanzortung im Prinzip nur eine zusätzliche Funktion bietet, kostet bei Amazon mit 29,99 Euro rund drei Mal so viel.

Ausprobiert haben wir die Tracker von Olycism in der Kürze der Zeit noch nicht. Sie sollen laut Hersteller-Angaben über einen IPX5-Wasserschutz und eine Batterielaufzeit von einem Jahr verfügen. Im Inneren steckt eine Knopfzelle, die einfach von euch ausgetauscht werden kann. Die Bluetooth-Reichweite wird im Inneren mit 10-20 Metern und im Außenbereich mit 20-60 Metern angegeben.

Damit sind die Spielregeln klar: Sollte sich jemand mit seinem Apple-Gerät innerhalb dieser Reichweite befinden, bekommt ihr den Standort des verlorenen Trackers über die „Wo ist?“-App mitgeteilt. Sobald ihr selbst in Bluetooth-Reichweite seid, könnt ihr den Tracker klingeln lassen.