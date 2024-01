KeySmart: „Wo ist?“-Tracker im Kreditkartenformat und Akku

Apples AirTags sind eine tolle Erfindung und helfen im Alltag, Gegenstände aufzuspüren und in Sicherheit zu wissen. Der Formfaktor der AirTags ist aber nicht für alle Situationen und Objekte gut geeignet: In Portemonnaies beispielsweise stört die doch relativ dick aufliegende „Münze“ oft etwas. Hier kommen Tracker ins Spiel, die über ein handliches Kreditkarten-Design verfügen und so bequem in die Geldbörse integriert werden können.

Leider setzen viele dieser Kreditkarten-Tracker auf fest verbaute Batterien, die sich nicht austauschen lassen. Ist die Batterie irgendwann nach ein bis zwei Jahren leer, heißt es leider auch, den Tracker wegzuwerfen – nicht sonderlich nachhaltig. Anders macht es der Tracker von Seinxon, der über einen wiederaufladbaren Akku verfügt, und auch der nun auf dem Markt aufgetauchte KeySmart Tracker, der gegenwärtig bei Amazon zum Preis von 36,81 Euro erhältlich ist.

Wasserdicht nach IPX7-Standard

Der Tracker von KeySmart ist nur 2 mm dick und versteht sich auch mit Apples „Wo ist?“-App, so dass Geräte sich bequem und einfach über die eh schon vorhandene Anwendung, die auch die AirTags verwaltet, einbinden lassen. Ein weiterer großer Pluspunkt der KeySmart-Karte ist der integrierte Akku, der sich induktiv aufladen lässt und bei voller Ladung rund fünf Monate durchhalten soll.

KeySmart Tracker mit Wo ist?

Darüber hinaus gibt es beim KeySmart-Tracker den Standard IPX7 für Wasser- und Staubschutz, so dass das Gerät beispielsweise auch einen 30-minütigen Tauchgang mühelos übersteht. Neben dem Einsatz in einer Geldbörse im Kreditkartenfach kann der KeySmart-Tracker auch an einem Lanyard befestigt werden, um so etwa eine Zugangskarte im Unternehmen oder auf Messen sicher zu wissen. Bei Amazon wird der KeySmart-Tracker bisher mit sehr guten 4,4 Sternen bei über 70 Rezensionen bewertet.